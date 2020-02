Politikai kvízoldalak és a közösségi média döntötte el az írországi választást

A Sinn Féin az észak-írországi brit fennhatóság ellen egykor fegyverrel küzdő IRA politikai szárnyaként működött és eddig soha nem töltött be kormányzati szerepet.

A február 8-i írországi választás több szempontból is különleges volt – számolt be az Irish Times.

A végső adatok szerint a legtöbb képviselőt, 38-at a jelenlegi kabinetet kívülről támogató Fianna Fáil küldheti a parlamentbe, míg mögötte nagy meglepetésre a baloldali nacionalista Sinn Féin párt végzett 37-el. A Leo Varadkar miniszterelnök által vezetett konzervatív-kereszténydemokrata kormánypárt, a Fine Gael 35 mandátumot szerzett.

Elemezői vélemények szerint a választási eredmények átírhatnak egy 90 éves gyakorlatot. A Sinn Féin az észak-írországi brit fennhatóság ellen egykor fegyverrel küzdő IRA politikai szárnyaként működött és eddig soha nem töltött be kormányzati szerepet.

A Fine Gael és a Fianna Fáil eddig váltógazdaságot alkottak, ahova az örök koalíciós partnerként harmadiknak a Munkapárt került be a kormányba. A két jobbközép párt kizárta az együttműködést a baloldali nacionalistákkal annak múltja miatt.

A megosztottság a választások után is fennáll. Egy friss felmérés szerint a megkérdezettek 26 százaléka a jelenlegi koalíció maradását szeretné, és ugyanennyien szeretnék, ha a Sinn Féin vezetne az új kormányt. Alig 15 százaléka a megkérdezetteknek szeretne új választást.

Kevesebbet költöttek, de jobban használtak a netet

Az Irish Times elemzése szerint a Sinn Féin kevesebbet költött közösségi média kampányokra, de jobban használta ezt a felületet, ezért sok változást követelő, fiatal, középosztálybeli szavazó voksát nyerte el. A kormánypártok több, a Sinn Féint támadó hirdetése is visszafelé sült el.

Elemzők szerint a különböző Facebook csoportok, az IRA-val kapcsolatos mémek is szerepet játszottak abban, hogy a fiatalabb korosztály már nem tekintett veszélyként az ír katolikus milíciát korábban támogató és az egységes Írországért nyíltan küzdő pártra.

Az online kvízoldalak is bevonzották a fiatalabb, a politika iránt korábban kevésbé érdeklődő szavazókat. Az egyik ilyen oldalon a felhasználók egy kérdéssor kitöltése után választ kaphattak arra, hogy melyik politikai formáció áll hozzájuk legközelebb.

A 4,8 milliós Írországban az ireland.isidewith oldalon a tesztet 1,4 millió ír felhasználó töltötte ki, de világszerte óriási volt az érdeklődés. Összesen 68 millióan tekintették meg a non-profit alapon működő oldalt a február 8-i választás előtti hónapokban. Az oldalt működtető cég egyik társalapítója, Taylor Peck szerint mindenben megfeleltek a szigorú európai adatvédelmi szabályoknak. Utalva a Facebook korábbi adatkezelési gyakorlatára a Cambridge Analytica botrány kapcsán, hozzátette: a tesztet kitöltők email-címét nem továbbították harmadik félnek, sem pártoknak.

Az Irish Times hozzáfűzi: ezek az oldalak politikai felvilágosító szerepet játszottak és sok első választó döntését alapozták meg.

Az Instagram oldalakon a fiatalok között népszerű „megmondó” emberek is sok kérdést kaptak a választásokkal kapcsolatban. A lapnak nyilatkozó egyik ilyen influenszer is elmondta, hogy február 8-a óta is sok megkeresést kap, ami jól jelzi a felfokozott érdeklődést. A kérdezők sokszor nagyon hiányos ismeretekről tett tanúbizonyságot.

Növekvő szociális feszültségek

Az ír gazdaság 2013 óta folyamatos növekedési pályán van, a foglalkoztatottság meghaladja a válság előtti évekét, a gazdaság jól teljesít. 2018-ban a külföldi működőtőke-beáramlás 50 százalékkal emelkedett, míg az Egyesült Királyságban 13 százalékkal csökkent. Írország tehát a globalizáció egyik nyertese. Ott, ahol a válság előtti üresen álló foghíjas telkek álltak, mind beépültek és jelenleg multinacionális cégek toronyházainak adnak otthont.

A The Guardian véleménycikke arra hívja fel a figyelmet, hogy a Sinn Féin előtörésének egyik oka a gazdasági növekedés mellett is jelentős szociális problémák felkarolásában keresendő. A párt kampányának középpontjában az egészségügy és a lakhatási válság kezelése állt. Miközben öt év alatt 15 százalékkal nőtt a bérek vásárlóértéke, addig a lakbérek a korábbi összegek 4-5-szörösére emelkedtek.