Újra megpályázza a sepsiszentgyörgyi polgármesteri tisztséget Antal Árpád, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa, aki 2008 óta vezeti a székelyföldi várost.

A polgármester ezt a város központjában évtizedek óta használaton kívül álló Bodok szálló tetején tartott hétfői sajtótájékoztatóján jelentette be. Sepsiszentgyörgy városa Kovászna megye önkormányzatával és a magyar állam által finanszírozott Sapientia Alapítvánnyal közösen a szálloda és a környező épületek helyén tervezi annak a kulturális és ifjúsági központnak a felépítését, amely a város hat kulturális intézményének ad majd otthont.

Antal Árpád kijelentette: a lebontásra ítélt, tízemeletes Bodok szálló a letűnt kommunista rendszer szimbóluma, a helyébe tervezett kulturális és ifjúsági központ viszont a város újjászületésének a szimbóluma lesz. A polgármester elmondta: olyan várossá akarja alakítani a következő tíz évben Sepsiszentgyörgyöt, amely iránymutató Székelyföld és egész Erdély számára.

A kulturális és ifjúsági központ felépítéséről pénteken tartott sajtótájékoztatót a három társuló intézmény vezetője. Elmondták: a kulturális és ifjúsági központba tervezik Románia legjobb akusztikájú koncerttermét. Antal Árpád megjegyezte, azóta is hallja a városban a kishitűek megszólalásait, hogy miért van szükség egy ilyen nagyberuházásra Sepsiszentgyörgyön.

Hozzátette: ugyanezek a hangok hallatszottak akkor is, amikor évekkel ezelőtt a Sepsi Arénát építették. Megjegyezte: ha nem építették volna akkorára, vasárnap nem fért volna be 2500 néző az épületbe a romániai női kosárlabdakupa döntőjére, amelyet immár ötödik alkalommal nyert meg a helyi Sepsi Sic csapata. Szerinte a sportcsarnok nélkül nem épülne most stadion sem a városban, és nem létesítene sportszakot Sepsiszentgyörgyön a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem.

Kijelentette: olyan projektekre van szüksége a városnak, amelyek később újabb projekteket, újabb beruházásokat gerjesztenek. Ilyennek tartotta a tervezett kulturális és ifjúsági központot. Hozzátette: nem kell sajnálni azt a 700 ezer eurót, amellyel a város egy árverésen évekkel ezelőtt megvásárolta a romos Bodoc szállót, ha a helyén 20 millió eurós beruházás jön létre.

Antal Árpád azt is megemlítette, hogy épp négy évvel ezelőtt a csendőrség ébresztette fel a csörgőóra helyett. Akkor kezdődött a romániai korrupcióellenes ügyészség ellene indított eljárása, melynek során több mint három éven át vizsgálták, de az ügyészség nem talált bűncselekményt, és nem emelt vádat ellene. Úgy vélte: a történet azt jelzi, hogy vannak, akik szeretnék megtörni Sepsiszentgyörgy fejlődésének a lendületét.

Arra is kitért, hogy míg a romániai országos felméréseken a lakosság 90 százaléka úgy nyilatkozik, hogy rossz irányba halad az ország, Sepsiszentgyörgy lakosságának a 70 százaléka úgy véli, hogy a város jó irányba halad. Az országos negatív folyamatok azonban egyre nehezebbé teszik a helyi pozitív lendület fenntartását – fűzte hozzá.