Rendkívül diszkriminatív az új ukrán oktatási törvény

Az ukrán oktatási reform keretében elfogadott jogszabályok az ötödik osztálytól fogva emelkedő mértékben írják elő az ukrán nyelvű tanórák bevezetését az állami és önkormányzati finanszírozású nemzetiségi iskolákban.

A kép illusztráció

Kijev szerint a módosításokra azért van szükség, mert a nemzetiségi iskolák végzősei nem rendelkeznek kellő ukránnyelv-tudással – hangzott el a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában.

A szintén most bevezetett nyelvtörvény pedig egyéb rendelkezések mellett kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát – a magánbeszélgetések és a vallási szertartások kivételével – gyakorlatilag minden nyilvános rendezvényen.

Módosítani kell az új törvényeket

Várhelyi Olivér bővítési ügyekért és szomszédságpolitikáért felelős európai uniós biztos szerint az Európai Bizottság olyan megoldást szeretne eszközölni, ami a kisebbség számára is elfogadható.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kijevi látogatása során két javaslatot is megtárgyalt Hanna Novosad ukrán oktatásügyi miniszterrel. Az egyik javaslat szerint Ukrajnának be kéne sorolnia a magyar kisebbséget is a területén élő őshonos nemzetiségek csoportjába. A másik arról szól, hogy ne az egyes tantárgyak oktatásában térjenek át az ukrán nyelven történő oktatásra, inkább a nyelvórák számát növeljék. Az ukrán fél azonban

egyik javaslatot sem fogadta el.

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a műsorban elmondta, a kisebbségi képviselők a Várhelyi Olivérrel tartott találkozó során kifejtették véleményüket az Ukrajnában történt nyelvi és oktatásügyi változásokat illetően.

Egyelőre nem történt konkrét intézkedés

Fedinec Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa elmondta: már Volodimir Zelenszkij

elnöki programjának is a része volt a kisebbségek helyzetének rendezése.

Fedinec hozzátette: az oktatási törvény nyelvi cikkelye illetve a nyelvtörvény módosítása kapcsán ennek ellenére semmilyen konkrét intézkedés nem történt.

A módosítás fő problémája, hogy diszkriminatív

Brenzovics rámutatott: az ukrán fél nem rendelkezik elfogadható cáfolattal a magyar javaslatokat illetően. Hozzátette, az állítják, a módosításokra azért van szükség, mert a nemzetiségi iskolák végzősei nem rendelkeznek kellő ukránnyelv-tudással.

Brenzovics szerint a jelenlegi törvénymódosítás fő problémája, hogy rendkívül diszkriminatív, hiszen négy kategóriát állít fel az állampolgárok között, és a különböző kategóriáknak

különböző jogokat, lehetőségeket biztosít az ukrán nyelv oktatása terén.

Az említett négy kategória: az ukránok, a krími tatárok, az európai kisebbségek és a többi kisebbségek.

Visszalépést jelent az eddigi jogokhoz képest

Brenzovics László felhívta a figyelmet arra, hogy a kisebbségek körében az okozta a legnagyobb felháborodást, hogy az oktatási és nyelvtörvény új módosításai visszalépést jelentenek a már meglévő jogokhoz képest. Hozzátette, azzal viszont egyetértenek, hogy

az ukrán nyelv oktatását a nemzetiségi iskolákban javítani kell,

elsősorban különböző új tanítási technikák bevezetésével.

„Az országban az ukrán nyelvet úgy próbálják tanítani a kisebbségi tanulóknak is, mintha az lenne az anyanyelvük” – emelte ki Brenzovics László. Hozzátette, emellett az is problémát jelent, hogy kevés pénzt és energiát fordított a kormány az ukrán nyelv tanítására a kisebbségi régiókban, hiszen az iskolák nem rendelkeznek kellő ukrán–magyar szótárral, emellett a tanárok képzése sem megfelelő.

Fedinec hozzáfűzte: 2019-ig érvényben volt a 2012-ben elfogadott nyelvtörvény, amely a kisebbségeknek regionális jogokat biztosított azokon a területeken, ahol a kisebbségi nyelvét beszélők száma meghaladta az összlakosság tíz százalékát.

Hozzátette, ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a hivatalokban is az adott kisebbség nyelvén lehetett ügyet intézni. Azonban az elfogadott új nyelvtörvény teljesen új helyzet elé állítja a kisebbségeket azáltal, hogy az államnyelvet gyakorlatilag egyeduralkodó pozícióba helyezi.

A teljes beszélgetés itt hallgató meg.

A címlapfotó illusztráció.