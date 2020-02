Szijjártó: Magyarország és Flandria sok európai dilemmát hasonlóan lát

Az Európai Unió előtt sok dilemma áll, és Magyarország, valamint Flandria hasonlóan közelíti meg ezeket, álláspontjuk egybevág a stratégiai pontokon - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a Jan Jambon flamand miniszterelnökkel tartott sajtótájékoztatón.

(Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Mindkét nemzet erős unióban érdekelt, és egyetért abban, hogy az EU akkor tud erős lenni, ha erős nemzetekre épül, amelyek megőrzik identitásukat, és büszkék kulturális, történelmi, vallási örökségükre – közölte.

Elmondta: egyetértenek abban is, hogy az EU-nak meg kell tudnia védenie magát, a külső határok védelme fontos kérdés. A schengeni övezet fenntartása az EU versenyképessége miatt is kritikus, és ehhez is elengedhetetlen a külső határok hatékony védelme – közölte a politikus.

Jelentős Magyarország és Flandria gazdasági együttműködése

A külügyminiszter arról is beszélt, hogy a Magyarország és Flandria gazdasági együttműködése jelentős, a magyar-belga kereskedelmi forgalom háromnegyedét a flamand területtel bonyolítják le, amely fontos logisztikai és innovációs központ.

Magyarország és Flandria a szabad világkereskedelemben érdekelt, ezért azt szeretnék, hogy az EU és Nagy-Britannia jövőbeli gazdasági kapcsolatait minél kevesebb akadály nehezítse. Nagy-Britannia adta az EU gazdasági teljesítményének 15 százalékát, ezért az ország távozása mindenképpen nagy gazdasági veszteség – mondta.

Szijjártó Péter kérdésre a kormány elleni teljes mértékben politikai támadásnak nevezte a hetes cikkely szerinti eljárást. Azonban a magyar embereknek jó az a politika, amelyet a kormány folytat, ezt bizonyítják a választási eredmények, ezért folytatni is fogják az eddigi politikát – jelentette ki.

Jan Jambon hangsúlyozta Magyarország és Flandria együttműködésének jelentőségét, és azt mondta, szeretnék szorosabbra fűzni a kapcsolatokat, amire sok lehetőség kínálkozik.

Több mint száz flamand vállalatnak van érdekeltsége Magyarországon

Kiemelte a gazdasági kapcsolatok jelentőségét, több mint száz flamand vállalatnak van érdekeltsége Magyarországon. Fontosnak nevezte továbbá az oktatási és a kulturális kapcsolatokat is, és kitért a Szépművészeti Múzeumban látható Rubens, Van Dyck és a flamand festészet fénykora című kiállításra.

Flandria igen ambiciózus külpolitikát folytat, szeretné növelni szerepét a nemzetközi kapcsolatokban. Ezért 13 diplomáciai képviseletet tartanak fenn, továbbá befektetési és kereskedelmi ügynökséget hoztak létre – közölte.

A flamand politikus a Brexittel kapcsolatban az európai együttműködés jelentőségét hangsúlyozta.

Nem minden tagállamot érint egyformán Nagy-Britannia távozása, de Flandriában például 28 ezer állás kerülhet veszélybe – mondta. Hozzáfűzte: a megállapodást nehezíti, hogy nagyon rövid idő áll rendelkezésre. Jan Jambon azt is közölte: fontos megőrizni az európai közös értékeket, ezért párbeszédet kell folytatni az olyan kérdésekben, mint az igazságszolgáltatás és a sajtószabadság.

Jan Jambont Orbán Viktor miniszterelnök is fogadta a Karmelita kolostorban.