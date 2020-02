Trump ellenfelei lejáratták az impeachment eljárást, ami a jövőben már nem vehető komolyan

Felmentették Donald Trump amerikai elnököt az ellene folyatott felelősségre vonási eljárás keretében felhozott két vádpont alól. Szakértők szerint Donald Trump ezek után arra is hivatkozhat, hogy nem csak a saját, hanem az impeachment eljárás tekintélyén is rontottak a demokraták. Ez azonban azt is okozhatja, hogy a jövőben a szenátusok nem fogják alkalmazni a felelősségre vonási eljárást, mert úgy gondolhatják, hogy az hatástalan.

A USA Today Felmentve feliratú címlapját mutatja Donald Trump amerikai elnök (Fotó:MTI/EPA/SIPA USA/Oliver Contreras)

Felmentették Donald Trump amerikai elnököt az ellene folyatott felelősségre vonási eljárás kertében felhozott két vádpont, a hatalommal való visszaélés és a Kongresszus akadályozása alól. Az elnök így hivatalban marad. Donald Trump elmozdításához kétharmados többséget kellett volna kapnia az erről szóló két indítványnak. Ennek ellenére nincs jele annak, hogy a megszületett eredmény véget vet az elkeseredett politikai küzdelemnek, a demokraták ugyanis késégbe vonják az impeachment eljárás törvényességét. Azzal is megvádolták a republikánusokat, hogy összejátszottak a Fehér Házzal a tények elleplezésében.

A boszorkányüldözés nem új toposz

Magyarics Tamás külpolitika szakértő, az ELTE tanára a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, a boszorkányüldözés nem egy új toposz. Hozzátette, a demokraták 2016 óta azon igyekeznek, hogy az elnököt eltávolítsák pozíciójából. Ezalatt az időszak alatt az elnök folyamatosan arról beszélt, hogy egy boszorkányüldözés indult ellene.

Az ELTE tanára elmondta, Trump a boszorkányüldözés tényét bizonyíthatja azzal, hogy se a Müller jelentés, sem a képviselőházban lezajlott vizsgálat során

nem került elő komoly bizonyíték ellene.

Magyarics Tamás nem tartja teljesen megalapozottnak a demokraták azon panaszát, hogy az impeachment nem fair módon volt kivizsgálva, mivel nem voltak tanúk megszólaltatva. Hozzátette, a vizsgálati szakasz a képviselőházra tartozik és nem a szenátusra. A szenátusnak nem volt kötelező újabb tanúkat behívni.

Magyarics Tamás elmondta, a demokraták azzal védték meg álláspontjukat, hogy az eljárási szakasz alatt azért nem próbálták bíróságon kierőszakolni a tanúk behívását, mert azzal rengeteg időt veszítettek volna.

A demokraták az impeachment eljárás tekintélyét is megcsonkították

Csizmadia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa elmondta, az elmúlt hónapokban többek közt az a kérdés is felmerült, mi lesz akkor ha az eljárás elhúzódik, és időközben a választáson az elnöki pozíciót megszerzik a demokraták. Hozzátette, az is felmerült, hogy mi lesz egy olyan estben ha a Kongresszusban többséget szereznek a demokraták, de Trump elnök marad. Azonban ezek a kérdések megválaszolatlanul maradnak, így hogy Trump elnököt felmentették.

Csizmadia Gábor úgy véli ha kiderül, hogy nem volt alaptalan a demokraták vádja és Trump tényleg bűnös az ellene felhozott vádakban, akkor az komoly következményekkel járhat a billegő körzetekben, államokban.

A republikánusok közül egyetlen szenátor szavazott át az egyik vádpontban. Csizmadia Gábor szerint ez várható volt, mivel a billegő államokból érkező szenátorok

nem teszik fel politikai jövőjüket, azért, hogy megvédjék az amerikai elnököt.

„A demokraták azért is jöttek ki ebből a helyzetből rosszul, mert így Donald Trump arra is hivatkozhat, hogy nem csak a saját hanem az impeachment eljárás tekintélyén is rontottak ellenfelei”– mondta Csizmadia Gábor. Hozzátette, nem ez volt az első olyan alkotmányos procedúra, belső fék, amit a demokraták megpróbáltak lejáratni, 2016-ban azt állították az egész Elektori Kollégium nem időszerű és fel kell számolni. Most az impeachment eljárásra mondták, hogy nem működik megfelelően. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos munkatársa szerint ez komoly problémát is okozhat, mivel az eljárás veszthet a súlyából és a jövőben egyre kisebb valószínűség lehet arra, hogy komolyan veszik mint eszközt.