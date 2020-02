Nyugat-Európában is virágzik a börtönbiznisz

Magyarországhoz hasonlóan Nyugat-Európában is gondot okoz, hogy a liberális bíróság által támasztott kritériumoknak nehezen felelnek meg a börtönviszonyok. Nagy-Britanniában, Franciaországban is voltak már olyan, a közvélemény elé tárt esetek, amelyek megbotránkozást keltettek, mert gyilkosokat, erőszaktevőket kellett kártalanítani. A virágzó börtönbizniszről az is kiderül, hogy a kártérítés jelentős összegét az ügyvédek kérik el.