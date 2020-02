Élesedik a kampány Szlovákiában

Javában zajlik a kampány Szlovákiában, ahol bő három hét múlva tartják a parlamenti választásokat. A legutóbbi, januári közvélemény-kutatás szerint egyik magyar párt sem jutna be a pozsonyi törvényhozásba. Az elmúlt szavazások alkalmával is tapasztalható volt, hogy a felvidéki magyarság jelentős része vagy nem ment el szavazni, vagy a helyi szlovák pártok egyikére szavazott, és ennek oka, hogy a felvidéki magyarok kiábrándultak a szlovákiai magyar pártokból.

A szlovák parlament (Fotó: MTI/EPA/Peter Hudec)

A közvélemény-kutatás szerint az első helyen a jelenleg is kormányzó Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD), Robert Fico pártja áll, a második legnépszerűbb párt a Marián Kotleba által vezetett, a szlovák sajtó által szélsőjobboldaliként jellemzett Mi Szlovákiánk-Néppárt (LS-NS). Őket követi a Progresszív Szlovákia, melynek magyar platformja is van, majd az Andrej Kiska volt államfő nemrég alapított Emberekért (Za ludí) nevű pártja következik.

A mérések szerint további öt párt is a parlamenti küszöb fölé kerülne, ám a Most-Híd és az Magyar Közösség Pártja (MKP) be sem jutna a parlamentbe.

Külön listát állított az MKP és a Most-Híd

A felvidéki magyarság körében érdemi támogatottsággal rendelkező két politikai erő, a tisztán magyar Magyar Közösség Pártja, illetve a Most-Híd szlovák magyar vegyespárt nem közös listán, hanem néhány köréjük csoportosuló törpepárttal együtt indul a parlamenti választáson. Az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás egy választási párt, a Magyar Közösségi Összefogás néven létrehozott formáció listáján indul.

A Most-Híd viszont a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ), valamint egy szlovák törpepárt, az Esély (Sanca) és a Szlovákia Roma Kezdeményezése (RIS) nevű politikai csoportosulás jelöltjeit engedte fel a listájára.

A közvélemény-kutatások arra is rámutattak, hogy január végén a magyarok több mint negyede még nem döntötte el, hogy melyik pártra szavaz.

Élesedik a kampány

A következő három hétben élesedni fog a kampány az országban. Most következnek a televíziós viták, Andrej Kiska és a jelenlegi miniszterelnök, Peter Pellegrini között, de Kiska Robert Ficóval is folytat majd szópárbajt a migrációról, az ellenzéki pártelnök ugyanis azt mondta Szlovákiának sikeres országként kötelessége lenne segíteni néhány száz vagy ezer emberen, akik a háború és az erőszak elől menekülnek.

Fico kijelentette, nem akar muszlim közösséget Szlovákiában,

nem akarja, hogy ezek az emberek megváltoztassák az ország arculatát.

A magyar pártok támogatottsága nem éri el a 8–9 százalékot

Nagy Dávid, a Via Nova Csoport alelnöke a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, a Magyar Közösségi Összefogás decemberben végzett egy közvélemény-kutatást, amelynek keretén belül ezer magyar szavazópolgárt kérdeztek meg. Hozzátette, ez a felmérés kimutatta, hogy a Magyar Közösségi Összefogás növekvő tendenciát mutat,

a felvidéki magyar választók több mint fele szavazna a pártra.

Az eredmény biztató – emelte ki Nagy Dávid –, mivel a felmérés időszakában még nem volt annyira ismert a magyar pártok új projektje, az összefogás, a közös lista indítása a választásokon.

Palócz André, a Századvég vezető elemzője szerint

az, hogy a kisebbségi lakosság közel fele akar élni állampolgári jogával, sajnos kevés.

Hozzátette, az elmúlt szavazás alkalmával is azt láttuk, hogy a felvidéki magyarság jelentős része vagy nem ment el szavazni vagy a helyi szlovák pártok egyikére szavazott. Az elemző kiemelte, ez abból is látszik, hogy a felvidéki magyarság Szlovákia lakosságának 8–9 százalékát jelenti, azonban ha megnézzük a magyar pártok támogatottságát, azok nem érik el a 8–9 százalékot.

A megosztottság miatt csalódtak a felvidéki magyarok

Nagy Dávid elmondta, megérti azokat a magyar polgárokat, akik az elmúlt harminc év tapasztalata alapján kiábrándultak a Felvidék politikájából. Hozzátette, a felvidéki magyar politikai életre az elmúlt harminc évben a megosztottság volt jellemző, az ellentétek sokszor egymás felelősségre vonásáig vezettek.

„Az ingatta meg a szlovákiai magyar választók bizalmát a magyar pártokban, hogy azt látták, nem elég, hogy az elmúlt harminc évben nem valósultak meg ’89 ígéretei, még a magyar politikusok egymást közt is marakodnak” – mondta Nagy Dávid, majd hozzátette, „rengeteg lehetőséget lát a fiatal generációban, amely tudatosította, hogy bármit gondolunk is a világról,

a konfliktusokat el kell felejteni: összeköt minket az, hogy magyarok vagyunk”.

Szerinte ez az az út, amin elindulva a magyar pártok meg tudják mozdítani a felvidéki magyarságot.

Pellegrini az első a Smer listáján

Palócz André szerint a Smer jó döntést hozott, hogy az újságíró-gyilkosság botránya után lemondani kénytelen Ficót listáján csak a második helyre sorolta. Ez abból is látszik, hogy a közvélemény-kutatás eredménye szerint a párt továbbra is tartja az első helyet. Hozzátette, ez annak is köszönhető, hogy Fico lemondása után hatalomra került Pellegrini sikeres parlamenti ciklust tudhat maga mögött.

Az Ön böngészője nem támogatja a hanganyag lejátszását!

A teljes beszélgetés itt hallgatható meg. A teljes beszélgetés itt hallgatható meg.

Ján Kuciak oknyomozó újságíró és barátnőjének februári meggyilkolása Szlovákiában tavaly tavasszal kormányellenes tüntetésekhez és belpolitikai válsághoz vezetett. A közvélemény és a sajtó élesen bírálták a kormányzatot, azt állítván, hogy korrupt, és megtűri a maffia működését az országban. A tiltakozási hullám következtében Robert Fico kormányfő és Robert Kalinák belügyminiszter lemondásra kényszerült, az új kormányfő Peter Pellegrini lett.