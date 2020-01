Politikai síkra terelik az impeachment eljárást

A Demokrata Párt a jogi helyett egyre inkább politikai síkra tereli az amerikai elnök alkotmányos felelősségre vonási eljárását – mondta Magyarics Tamás Amerika-szakértő. Hozzátette, a demokraták megpróbálják az egész kérdést átterelni arra, hogy a republikánusok tűzőn-vízen keresztül kiállnak az elnök mellett, és most már nem csak ez elnököt, hanem a republikánus szenátorokat is vádolják.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó:MTI/EPA/Acaba/Pool/Yuri Gripas)

A héten megkezdődött a Donald Trump amerikai elnök ellen indított felelősségre vonási eljárás érdemi része. Eddig a demokraták érveit sorakoztatták fel a szenátusban, szombattól viszont már az elnök ügyvédcsapata érvelhet. A demokraták szerint Donald Trump „közvetlen veszély” a demokráciára.

Politikai síkra terelik az eljárást

Magyarics Tamás Amerika-szakértő az M1 Ma este című műsorában elmondta: a frontvonalak egyelőre nem változtak meg. Hozzátette, jelenleg a demokraták a jogi oldalról egyre inkább politikai síkra terelik a diskurzus témáját, egyre kevesebb szó esik arról, hogy konkrétan milyen bűnt, milyen kihágást követett el Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke, és egyre többet beszélnek arról, hogy

az elnök veszélyt jelent a nemzetbiztonságra, illetve veszélyezteti a választások tisztaságát is.

Magyarics Tamás úgy véli a demokraták megpróbálják az egész kérdést átterelni arra, hogy a republikánusok tűzőn-vízen keresztül kiállnak az elnök mellett, és most már nem csak ez elnököt, hanem a republikánus szenátorokat is vádolják.



Az Amerika-szakértő elmondta, a következő lépésben a Fehér Ház jogi csapat fogja felvázolni véleményét, illetve érveit, ami után a szenátoroknak 16 órájuk lesz arra, hogy kikérdezzék mindkét felet. A tizenhat óra után pedig sor kerülhet egy szavazásra, ahol előfordulhat az, hogy egy-két republikánus szenátor a demokratákkal fog szavazni, de ez még nem jelenti azt, hogy a republikánus párt egysége szétesett volna – véli Magyarics Tamás.

Megoszlanak a feladatkörök

Jelenleg az is fontos kérdés, hogy hívnak-e be újabb tanúkat. Azonban Magyarics Tamás elmondta, az amerikai elnök ellen indított felelősségre vonási eljárásban megoszlanak a feladatok. Hozzátette, a képviselőház folytatja le a vizsgálatot, a szenátus pedig esküdtszékként funkcionál. Egy hagyományos büntetőjogi esetnél az esküdtek nem hallgatnak meg új tanúkat.

A demokratáknak megvolt a lehetőségük, hogy a képviselőházban maguk szabják meg a menetrendet, és azokat a tanúkat hívják be, akiket akarnak. Magyarics Tamás szerint a demokraták azzal védekezhetnek egy hasonló vád esetén, hogy, be akartak hívni olyan tanút is, akit végül a Fehér Ház nem engedélyezett. Erre pedig a republikánusok azzal vághatnak vissza, hogy a demokraták megtehették volna, hogy bírósághoz fordulnak, és a bíróságon keresztül kényszerítik ki ezeknek a tanúknak a vallomását.

Minél hamarabb le akarják zárni az eljárást

Magyarics Tamás szerint ezzel a lehetőséggel azért nem éltek a demokraták, mert minél hamarabb le akarták folytatni a felelősségre vonási eljárást, és adott esetben a megszerzett információkat

fel akarták használni a kampány során a republikánusok ellen.

„Ha az ügy még sokáig elhúzódik, nem fog használni a demokratapárti elnökjelölteknek, mert nem lesz idejük kampányolni” – véli a szakértő. Magyarics Tamás szerint ha sikertelen lesz az impeachment, akkor a demokraták előveszik a „B-tervet”, Trump adóbevallásait. Hozzátette, a demokraták azt akarják elérni, hogy az elnök tegye nyilvánossá az adóbevallásait, amelyeket korábban az összes amerikai elnök közzétett. A demokraták arra is választ várnak, Trump miből fizetett „hallgatási pénzt” különböző nőknek 2016 előtt.