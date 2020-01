Egy újabb kormánybuktatás szélén áll Románia

A Ludovik Orban vezette liberális kormány kétfordulós polgármester-választás bevezetését tervezi. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség figyelmeztette a kormányt, hogy megszavazza a bizalmatlansági indítványt, ha a liberális kormány parlamenti vita nélkül módosítja a választójogot. Szakértők szerint a kormánybuktatás hozzásegíti a Nemzeti Liberális Pártot, hogy a parlamenti választásokon stabil többséget szerezzen.

A kép illusztráció (Fotó:MTI/Baranyi Ildikó)

Kétfordulós polgármester-választás bevezetését tervezi a román kormány. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője, Korodi Attila arra figyelmeztette a kormányzó liberális pártot, hogy megszavazza a kormány ellen beterjesztett bizalmatlansági indítványt, ha az RMDSZ-szel kötött megállapodását megsértve a liberális párt a parlament megkerülésével módosítja a választójogot. A kormány elleni bizalmatlansági indítványt az ellenzékben lévő Szociáldemokrata Párt nyújtotta be. Szakértők szerint az új rendszer egyértelműen hátrányos helyzetbe hozná a kisebbségeket.

Egymással ellentétes érdekek is bekerültek az együttműködési nyilatkozatba

Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában elmondta, novemberben a Nemzeti Liberális Párt arra kényszerült, hogy a parlamentben jelen lévő többi párttal együttműködési megállapodást kössön annak érdekében, hogy

megszerezzék a Dancila-kormány megbuktatáshoz,

a bizalmatlansági indítvány megszavazásához szükséges többséget.

Hozzátette, a megállapodási szerződésekbe azonban egymással ellentétes érdekek is bekerültek, például a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel kötött egyezségben szerepel a kétfordulós polgármester-választás bevezetése, míg az RMDSZ csak úgy volt hajlandó belemenni az együttműködésbe, ha a Nemzeti Liberális Párt parlamenti vita nélkül nem vezeti be a kétfordulós választást.

Az RMDSZ-nek is érdeke egy új egyezség megkötése, hogy rehabilitálni tudja megcsappant népszerűségét, miután egy ideig a vörös pestisnek nevezett Szociáldemokrata Párt oldalára állt. Az RMDSZ vezetői jó döntésnek vélték, hogy hozzájárulnak egy liberális kormány megalakulásához. Döntésük hátterében az állt, hogy népszerűségüket növelhetik.

Parlamenti többséget akarnak szerezni

A Nemzeti Liberális Párt időközben szembesült azzal, hogy a jelenlegi állapotban nem tudna a parlamenti választásokon többséget szerezni. A kétfordulós önkormányzati választások kérdését is azért tűzték napirendre – véli Pászkán Zsolt –, hogy rákényszerítsék az RMDSZ-t és a Szociáldemokrata Pártot arra, hogy

megbuktassák a jelenlegi liberális kormányt,

hogy majd a parlamenti választásokon a liberális párt stabil többséggel kerülhessen be a parlamentbe.

Pászkán Zsolt arra is felhívta a figyelmet, hogy a kétfordulós választás bevezetése a Nemzeti Liberális Pártnak sem lenne kedvező módosítás, hiszen a kétfordulós választások sok esetben egy új jelölt hatalomra kerülését eredményezik. A Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője hozzátette, a szociáldemokraták után a liberális pártnak van a legtöbb hivatalban lévő polgármestere.

Klaus Johannis is stabil többségre törekszik

Borboly Csaba, a Hargita Megye Tanácsának elnöke elmondta, Romániában nem államelnöki rendszer van, de jelenleg a Nemzeti Liberális Párt államelnöke szinte bármit megtehet, hiszen felügyelete alatt áll a titkosszolgálat, a különböző bírósági, ügyészségi kinevezések, amelyeknek köszönhetően képes a különböző szerveket úgy működtetni, hogy számára a legmegfelelőbb legyen, és adott esetben a politikai ellenfelek eltűnjenek.

Mivel Klaus Johannis második mandátumát tölti, így már többet nem jelöltetheti magát, azonban mindent megtesz annak érdekében, hogy megőrizze politikai befolyását, hogy érvényesíteni tudja akaratát azután is, ha már nem tölti be az államelnöki pozíciót. Borboly Csaba szerint Klaus Johannis mindent megtesz annak érdekében, hogy a parlamenti választásokon a Nemzeti Liberális Párt stabil többséggel kerüljön be.