Hidvéghi: Katasztrófához vezetett Svédországban a bevándorlók beengedése

Újra robbanások rázták meg hajnalban Svédországot, vizsgálják, hogy baleset történt, vagy szándékos robbantás. Magyar fejjel szinte felfoghatatlan, ami a svéd nagyvárosokban történik, tavaly több mint száz robbantás történt, emellett több lövöldözés, leszámolás. Így harcolnak egymással a bevándorló bandák. A témát általában kerülik a nyugati politikusok és a nyugati sajtó, hétfőn végül az Európai Parlament napirendre vette a kérdést, de csak hosszas huzavona után. Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője szerint katasztrófához vezetett Svédországban a bevándorlók beengedése – közölte az M1 Híradója.

Tucatnyi mentő, rendőr és tűzoltóautó érkezett hétfő éjjel a stockholmi robbanás helyszínére. A detonáció a svéd főváros legelegánsabb negyedében, egy társasháznál következett be. A robbanás a házban és az utcán parkoló autókban is súlyos károkat okozott, szemtanúk szerint a robajt több kilométeres távolságban is hallani lehetett.

Nagy erőkkel vonult a helyszínre a rendőrség

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, a nyomozásba tűzszerészeket is bevontak. Bár egyelőre nem tudni, mi okozta a detonációt, a körülmények arra utalnak, hogy a hatóságok nem balesetként kezelik az ügyet. Különösen azután, hogy kiderült: néhány órával a fővárosi után az alig hetven kilométerre fekvő Uppsalában is robbanás történt.

Svédországban egyre több robbantás történik. Csak 2019-ben több mint száz bombatámadást hajtottak végre, de a folyamat már évek óta tart. Hasonlóan folyamatosan nő a lőfegyverrel végrehajtott támadások száma is.

A hatóságok nem hozzák nyilvánosságra az elkövetők nemzetiségét. Titkosszolgálati források szerint azonban az egyre jobban elszabaduló erőszak mögött főleg közel-keleti és balkáni bűnszervezetek állnak.

Indulatokat kelt a svéd társadalomban a megromlott közbiztonság

A drámaian megromlott közbiztonság hatalmas indulatokat kelt a svéd társadalomban. Egy tavaly novemberi támadás után már a kormányfő is kénytelen volt elismerni: Svédország nem tudott megbirkózni a tömeges bevándorlással.

Stefan Löfven álláspontjának megváltozásához az is hozzájárult, hogy a svédországi bűnbandák miatt Dánia elrendelte az ellenőrzést a Svédországgal közös határszakaszain, csaknem hetven év után először.

A svéd közvélemény számára hónapok óta a közbiztonság helyzete a legfontosabb téma, ám a helyzetről Nyugat-Európában alig számol be a baloldali, liberális sajtó, de nem csak a sajtó hallgat a migrációs hátterű bűnözésről.

Az Európai Parlament is csak hosszas huzavona után vette napirendre a svédországi helyzetet. A néppárt kezdeményezését elsősorban a szocialista frakció próbálta akadályozni. Végül a Határokon átnyúló szervezett bűnözés és annak hatása a szabad mozgásra címmel került a téma a plenáris ülés elé, amelyből semmi nem derül ki a probléma súlyáról.

Az Európai Bizottság alelnöke a vitát nyitó felszólalásában egyetlen szót sem ejtett a svédországi helyzetről. Maros Sevcsovics ehelyett általánosságban beszélt a szervezett bűnözés elleni fellépésről, elsősorban a bűnbandák anyagi eszközeinek hatékonyabb felderítését sürgetve.

Katasztrófához vezetett Svédországban a bevándorlók beengedése

Svédországban a bevándorlók beengedése katasztrófához vezetett, beilleszkedésük teljes kudarcot vallott – mondta felszólalásában Hidvéghi Balázs.

A Fidesz EP-képviselője szerint 2015 óta úgy megemelkedett a svéd nagyvárosokban az erőszakos bűncselekmények, robbantások, lövöldözések és nőket érő bántalmazások száma, hogy az emberek állandó félelemben élnek. Hozzátette: a politikailag korrekt sajtó és a baloldali elit ezt megpróbálja elhallgatni.



„Ki kell mondani, hogy Svédországban a bevándorlók beengedése katasztrófához vezetett, és a beilleszkedésük teljes kudarcot vallott. Felháborító, hogy a svéd, illetve az európai baloldal továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy ezeket a tényeket elhallgassa. Az igazi jogállamisági probléma ott kezdődik, amikor egy állam nem képes megvédeni a saját polgárait. A sajtó pedig nem a valóságról tudósít, hanem a baloldali, liberális véleménydiktatúra eszközévé válik” – fogalmazott Hidvéghi Balázs.

A címlapfotó illusztráció.