A feszültség enyhítését szorgalmazza az EU a brit nagykövet előállítása után

„Nagyon aggaszt bennünket a brit nagykövet iráni előállítása. A bécsi egyezmény betartása kötelező. Az Európai Unió kéri, hogy enyhítsék a feszültséget, és adjanak teret a diplomáciának” – írta a Twitteren Borrell.

Rob Macaire nagykövet Twitter-üzenetében leszögezte, hogy semmilyen tüntetésen nem vett részt. A lelőtt ukrán repülőgép áldozatainak emlékére tartott megemlékezésre ment, akik között brit állampolgárok is voltak. Hozzátette, hogy öt perccel korábban távozott az eseményről, majd az emberek skandálni kezdtek. „Másfél óráig tartottak fogva, miután elhagytam a helyet. Diplomaták őrizetbe vétele minden országban törvényellenes” – írta a nagykövet.

Thanks for the many goodwill messages. Can confirm I wasn’t taking part in any demonstrations! Went to an event advertised as a vigil for victims of #PS752 tragedy. Normal to want to pay respects- some of victims were British. I left after 5 mins, when some started chanting.

