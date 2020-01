Trump szövetségesei felvásárolnának egy jobboldali tévét

Donald Trump amerikai elnök republikánus szövetségesei felvásárolni készülnek egy jobboldali tévécsatornát, amely a Fox televízió versenytársa lenne – jelentette péntek este a The Wall Street Journal (WSJ) című amerikai lap.

A lap információi szerint a Republikánus Országos Bizottság (RNC, a párt vezető szerve) társelnöke, ifjabb Thomas Hicks republikánus adományok segítségével készül a One America News Network (OANN) nevű jobboldali tévécsatorna felvásárlására.

Az OANN iránti érdeklődésük tisztán üzleti jellegű

Ifjabb Thomas Hickst republikánus berkekben Donald Trump amerikai elnök közeli barátjaként tartják számon, apja – a Hicks Holdings családi vállalkozás vezetője – a Trump-kampány egyik nagy adományozója. A tévécsatorna anyavállalatát a Hicks Holdings egyik leányvállalata vásárolná meg, állítólag mintegy 250 millió dollárért.

A Hicks-családhoz közeli források szerint ugyanakkor a Republikánus Pártnak nincs köze a várható üzlethez, és ifjabb Thomas Hicks le is mondott a családi vállalkozásnál betöltött pozíciójáról, amikor a párt társelnöke lett.

A WSJ idézte Rick Newmant, az üzletben érdekelt leányvállalat, a Hicks Equity társtulajdonosát, aki kifejtette: az elmúlt 25 évben aktív médiabefektetők voltak, s az OANN iránti érdeklődésük tisztán üzleti jellegű.

Még nem született döntés a csatorna eladásról

Charles Herring, a One America News Network igazgatója szerint a tévécsatorna országosan is kedvelt, megbízható hírforrássá vált az elmúlt években, és eddig is időnként akadtak jelentkezők, akik fel akarták vásárolni. „A már teljesen beindult 2020-as politikai évadban növekszik az érdeklődés irántunk” – válaszolta Herring a WSJ kérdésére e-mailben. Hozzátette, hogy egyelőre nem született döntés az eladásról.

A One America News Network szintén családi tulajdonban álló vállalkozás. A Herring-família 2013. július 4-én – az amerikai nemzeti ünnepen – indította meg a sugárzást. A televízió székhelye a kaliforniai San Diegóban van, és szerkesztőséget működtet az amerikai fővárosban, Washingtonban és New Yorkban.

Megvásárlásában – a WSJ szerint – nemcsak a Hicks-család venne részt, hanem a Republikánus Párt olyan nagy adományozói is, mint Doug Deason dallasi beruházó, vagy Paul Singer, milliárdos kockázatialap-kezelő.

A televízió decemberben – együttműködve Rudy Giulianival, Donald Trump elnök személyes ügyvédjével – egy sor interjút sugárzott volt és jelenlegi ukrán tisztségviselőkkel, és a tévé híreit Donald Trump is gyakran idézi a Twitteren.

A címlapfotó illusztráció.