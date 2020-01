Nagyhatalmi versengés, erősödő nemzetállamok: gazdasági kihívások 2020-ban

Az Eurasia Group globális politikai-gazdasági kockázatelemző idén is összegezte a legfőbb gazdasági és politikai kockázatokat. Első helyre az amerikai belpolitika került, amelyre a cég korábbi rangsoraiban még soha nem volt példa.

Donald Trump ameriaki elnök (Fotó: MTI/EPA/Erik S. Lesser)

A 2020-as elnökválasztás polarizálja az eddig is megosztott amerikai közvéleményt és nyomás alá helyezi a demokratikus intézményrendszert. Az Eurasia Group londoni elemzői egy friss felmérést idéznek, amely szerint az amerikai lakosság alig több mint fele számít tisztességes kampányra. Szerintük nagy esély mutatkozik arra, hogy a vesztes fél illegitimnek tartja majd az eredményt, és jogi úton érvényesítheti igazát.

A demokraták a külső beavatkozásra hivatkozhatnak majd, vagy arra az eljárásra, hogy a kisebbségi szavazókat adminisztratív eszközökkel tartják távol a szavazástól (voter suppression).

Donald Trump hasonló módon megkérdőjelezheti a végeredményt, amely kiélezett lesz. Nehéz elképzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy egy esetleges legfelsőbb bírósági ítéletet a felek legitimnek tekintenek. Más szóval a 2020-as elnökválasztás az amerikaiak „Brexitje” lesz, ahol a kockázatot nem a választás kimenetele, hanem az esetleges politikai bizonytalanság jelentheti.

Harc a technológiai elsőbbségért

Az amerikai–kínai kereskedelmi vita egyik következménye volt, hogy az amerikai szankciók hatására Kína felgyorsította technológiai fejlesztéseit. A két nagyhatalom közötti versengés tovább fokozódik 2020-ban, amely leginkább az éves szinten ötmilliárd dolláros infokommunikációs piacon lesz a legnagyobb hatással.

A világpiacon a technológiai elsőbbségért folytatott verseny élesedésére és a kereskedelmi korlátok fennmaradására számítanak a londoni szakértők, akik szerint egy virtuális berlini fal alakulhat ki, és ez a megosztottság, amely a kultúrától az üzleti szféráig terjed, akár tartóssá is válhat. Ez pedig tovább hűtheti a lassuló növekedési kilátásokat a világgazdaságban.

Globális kockázati tényező marad a Kína és az Egyesült Államok közötti gazdasági és politikai kapcsolatok alakulása. Az Eurasia Group szerint rövid távon a politikai célok által vezérelt szankciók és más korlátozó lépések válthatják egymást. Hongkong, Tajvan, az ujgurok, a Dél-kínai-tenger ügyében is szembekerülhet egymással a két nagyhatalom.

Erősödnek a nemzetállamok

Egyes elemzők szerint a multinacionális vállalatok tölthetik be a globális kormányzás hiányából fakadó űrt, és a magánszektor kezébe veszi a kezdeményezést olyan ügyekben, mint a szegénység elleni küzdelem, az éghajlatváltozás vagy a gazdasági liberalizáció.

A liberális gazdasági kutatóintézet szakértői szerint viszont erről nem lehet beszélni. Úgy látják, hogy a nemzetállamok erősödésével a szabályozói környezet romlik, a tranzakciós költségek növekedése pedig tovább faragja a nagy cégek nyereségét. A tőkeáramlást és beruházást negatívan befolyásolja, hogy az államok a többoldalú kereskedelmi megállapodások helyett a kétoldalú megegyezésekre törekszenek majd, s ez a globális szabályozás gyengülésével jár.

India gazdasága is befolyásoló tényező lesz

A globális kockázati lista ötödik helyén India szerepel. Az Eurasia Groups szakértői szerint Narendra Modi miniszterelnök népszerűségének növelése érdekében a vallási és gazdasági nacionalizmus irányába mozdult el. Példaként a felekezeti erőszakot kiváltó állampolgársági törvényt említik. A hindu nacionalisták erősödésével csökkenhet a kormányfő mozgástere a gazdasági reformok végrehajtásában. A gazdasági növekedés hatéves mélypontra, 4,5 százalékra csökkent, és a lassulás a protekcionista irányba tolhatja el a kormányzati politikát. Kasmír pedig továbbra is puskaporos hordó marad.

Európai Unió kontra Egyesült Államok és Kína

Az Eurasia Group szakértői szerint az Európai Unió új vezetése a korábbinál aktívabb szerepre tör a biztonság- és kereskedelempolitikában, így az Egyesült Államokkal és Kínával való súrlódás elkerülhetetlen. Szabályozói oldalon a nagy amerikai technológiai cégek további versenyjogi eljárásokra számíthatnak és adóoptimalizáló működésük is nyomás alá kerülhet.

Washington az európai autóexportra kivetett vámokkal válaszolhat egy esetlegesen bevezetésre kerülő európai digitális adóra. Bár a kérdés éppen lekerült a napirendről, Margrethe Vestager, az Európai Bizottság digitális korszakért felelős ügyvezető alelnöke szerint az internetes nagyvállalatoknak ott is adózniuk kellene, ahol nyereségük keletkezik.

Egy geopolitikailag aktívabb Európai Unió Kínával is szembekerülhet. Kína gazdasági célkiűzései Európában eddig teljesültek, de Peking attól tart, hogy elsősorban francia javaslatra szigorúbban felügyelik majd az Egy övezet, egy út projekt keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztéseket. A kétoldalú kapcsolatokat beárnyékolhatják, ha Brüsszel szigorít a kínai termékekre érvényes dömpingeljárásokon.

(Fotó: MTI/EPA/Armando Babani)

Környezeti célok és profit

A londoni elemzők kiemelt kockázati tényezőként tekintenek a klímaváltozásra. A politikai válaszok eddig elégtelennekek voltak, a jelenlegi adatok szerint a 2015-os párizsi klímaegyezményben megfogalmazott 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöbérték helyett a jelenlegi adatok szerint az iparosodás előtti időkhöz képest akár 3,5 fokkal nőhet a Föld átlaghőmérséklete.

Véleményük szerint elkerülhetetlen a konfliktus a politika, az üzleti szféra és a társadalom között. Eddig több mint 600 globális cég kötelezte el magát, hogy csökkenti károsanyag-kibocsátását nem kis részben saját részvényeseik és munkavállalóik nyomására. A cégvezetőknek azonban a szén-dioxid-kibocsátás radikális csökkentése és a nyereség között kell választaniuk.

Szakértők szerint a klímavédelmi mozgalmak erősödésével nőhet a nyomás a befektetőkön, hogy elforduljanak a környezetszennyező cégektől. Az Eurasia Group szerint a klímaváltozás gazdaságilag is kimutatható költségeket jelent majd.

Befolyásoló tényező lehet az ameriaki–iráni konfliktus

Nyolcadik helyen említik az amerikai–iráni szembenállást, amely az egész térségre destabilizáló hatással lehet. Nem valószínű, hogy Donald Trump elnök az elnökválasztás előtt katonai akcióba kezdene a perzsa állam ellen. Azzal viszont számolnia kell, hogy Irán kibertámadásokkal vagy a Hormuzi-szoros lezárásával válaszol az iráni kémfőnök megölésére.

Kisebb összecsapások lehetnek Irakban az amerikai és iráni katonai egységek között. Kászem Szulejmáni megölése elidegenítette az Egyesült Államoktól Irak síita elitjét, és egyre valószínűbb, hogy az amerikai katonáknak távozniuk kell az országból még az idén. A szakértők szerint sem Barack Obama korábbi elnöknek, sem Donald Trumpnak nem volt koherens szíriai stratégiája. Ezzel szemben az orosz befolyás növekedése figyelhető meg Szíriában és a Közel-Keleten.

Kockázatot jelenthet a forrongó Latin-Amerika és a keményvonalas török elnök

Fennmarad a politikai instabilitás több latin-amerikai országban. A lassú gazdasági növekedés, a korrupció és az alacsony színvonalú közszolgáltatások miatt kirobbant tüntetések nyomás alatt tartják a térség kormányait. A szerkezeti reformok elmaradása és szociális kiadások növekedése a pénzügyi egyensúly romlásával járhatnak, mindezt a nemzetközi hitelezők nem nézik majd jó szemmel az Eurasia Group elemzői szerint.

Törökország is felkerült a 2020-as kockázati listára. A londoni elemzők szerint a török elnök, Recep Tayyip Erdogan politikai karrierje leáldozóban van. A fiatal szavazók elpártoltak a kormánypárttól, amelyet sorban hagynak el vezető beosztású emberei is. Azt jósolják, hogy idén mélypontra süllyed az Egyesült Államokkal az ország kapcsolata, és Erdogan a belpolitikában is keményvonalas politikát folytat. Ennek a gazdaság láthatja a kárát, amely tovább nehezítheti a török elnök pozícióját.

Venezuela, Észak-Korea vagy a szíriai konfliktus is hatással lehet idén a világpolitikára, bár kisebb mértékben mint a fent említett tíz tényező, de a londoni kutatócég helyzetértékelése szerint ezek a kockázati tényezők hosszabb távon is fennmaradhatnak.