Egy negyven évvel ezelőtti eseménnyel állítható párhuzamba Szulejmáni meggyilkolása

Célzott amerikai támadások során életét vesztette Kászim Szulejmáni iráni tábornok, aki az ország egyik legbefolyásosabb embere volt. Tóth Norbert nemzetközi jogász szerint a jelenlegi események párhuzamba állíthatók egy negyven évvel ezelőtti konfliktussal az Egyesült Államok és Irán között.

Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője látogatást tesz az amerikai légicsapásban elhunyt Kászim Szulejmáni tábornok családjánál (Fotó:MTI/EPA/Hamenei ajatollah sajtóirodája)

Kemény válaszlépést ígért Ali Hamenei ajatollah, Irán legfelsőbb vallási és politika vezetője azok után, hogy célzott amerikai támadások során

életét vesztette Kászim Szulejmáni iráni tábornok,

aki az ország egyik legbefolyásosabb embere volt.

Nem véletlen, hogy az amerikai katonák rá vadásztak azok után, hogy hozzá köthető milíciák tartották blokád alatt a bagdadi amerikai nagykövetséget. Azt egyelőre nem tudni, hogy a washingtoni lépés milyen hullámokat kavar a térségben, de az biztos, hogy meghatározza a nemzetközi politika irányát.

Több európai ország is aggodalmát fejezte ki

A francia elnöki hivatal szerint Macron szoros kapcsolatban marad orosz hivatali kollégájával az iraki helyzet miatt, hogy elkerüljenek egy újabb, veszélyes feszültségfokozódást, és önmérsékletre szólít fel minden felet.

Az orosz védelmi minisztérium közleményében úgy fogalmazott: Szulejmáni meggyilkolása a hadi, politikai helyzet

súlyos eszkalációjához vezet a Közel-Keleten,

és súlyosan negatív következményekkel jár a nemzetközi biztonság egész rendszerére nézve.

Egy küszöbön álló támadást akadályoztak meg

Az amerikai védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légicsapásokat Donald Trump elnök rendelte el.

Kászim Szulejmáni iráni tábornokot gyászolók amerikai zászlót tépnek darabokra Teheránban 2020. január 3-án (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter pénteken a CNN hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy a csapásméréssel egy küszöbön álló támadásnak vették elejét. Kiemelte, hogy az amerikai hírszerzés információi vezettek a célzott támadáshoz.

Egy negyven évvel ezelőtti eseménnyel állítható párhuzamba

Tóth Norbert nemzetközi jogász, a Migrációkutató Intézet vezető kutatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorban elmondta, a jelenlegi események párhuzamba állíthatók egy negyven évvel ezelőtti konfliktussal az Egyesült Államok és Irán között. Akkor, magukat iráni forradalmi diákoknak nevező tüntetők elfoglalták többek közt a teheráni amerikai nagykövetséget.

Tóth Norbert kiemelte, a párhuzam adja magát, hiszen

akkor is küszöbön állt egy amerikai elnökválasztás,

ami Ronald Reagan első amerikai elnökválasztási kampánya volt. Ronald Reagan kampányában azt ígérte, hogy keményen fog fellépni Iránnal szemben, és rendezni fogja a túszdrámát, amelynek során amerikai diplomatákat ejtettek túszul Teheránban.

A Migrációkutató Intézet vezető kutatója szerint a mostani amerikai lépés hátterében is az amerikai belpolitika állhat. Hozzátette, hivatalosan még nincs elnökválasztási kampány, de elképzelhető, hogy Donald Trump az erős elnök képét akarja mutatni az amerikai választóknak.

Tóth Norbert szerint nemcsak bel-, hanem külpolitikai okai is vannak Trump lépésének, hiszen az Egyesült Államoknak a közel-keleti térségben vannak olyan szövetségesei, akik rossz viszonyt ápolnak Iránnal, ilyen Izrael és Szaúd-Arábia is. Az amerikai elnök a támadással az említett szövetségeseinek azt üzeni, hogy szem előtt tartja szövetségesei érdekeit is.

Csak szavakban reagálnak hevesen

Törcsi Péter, az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója kiemelte, az iráni vezetők igyekeznek szavakban hevesen reagálni, hiszen nem engedhetik meg, hogy ne vegyenek komolyan egy ilyen kaliberű támadást, de tettekben nem annyira biztos a komoly megtorlás, hiszen Irán keleten és nyugaton is körül van véve amerikai támaszpontokkal.

Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója elmondta, Iránnak mindig is az volt a célja, hogy

regionális vezető szerepre törjön a Közel-Keleten.

azonban Irán ezen jellegű törekvését az Egyesült Államok és szövetségesei rendre megakadályozzák.