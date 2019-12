Kínának fontos szerepe van a Korea-közi tárgyalásokban

Peking nagyon fontos szerepet játszik a Korea-közi tárgyalásokban – jelentette ki hétfőn Mun Dzse In dél-koreai elnök kínai hivatali partnerének, Hszi Csin-pingnek Pekingben, egyben kifejezte aggodalmát a Phenjan és Washington közt kiújult feszültség miatt.

Mun Dzse In dél-koreai államfőt fogadja Hszi Csin-ping kinai elnök (Fotó: MTI/EPA/Yonhap)

Mun úgy vélte, hogy a Washington és Phenjan közötti tárgyalások megfeneklése Észak-Koreának, Kínának és Dél-Koreának egyaránt kárt okoz.

Hszi Csin-ping leszögezte: Peking támogatja Dél-Korea erőfeszítéseit az Észak-Koreával fennálló kapcsolatai javítására, és ösztönzi a béketárgyalások megindítását célzó törekvéseit.

Látogatása során Mun találkozni fog a szintén Kínában tartózkodó Abe Sindzó japán miniszterelnökkel is. A hármas csúcstalálkozón, amelynek Peking és a délnyugat-kínai Csengtu ad otthont, részt vesz Li Ke-csiang kínai miniszterelnök is. Elemzők szerint a csúcson gazdasági kérdések is terítékre kerülnek, de a fő téma Észak-Korea lesz.

A múlt héten Kína – Oroszországgal közösen – javaslatot nyújtott be az ENSZ Biztonsági Tanácsában, néhány, Észak-Koreát sújtó szankció feloldását indítványozva.

Egyelőre nem tudni, hogy Dél-Korea támogatja-e a javaslatot. Nem nyilvánított véleményt még a japán vezetés sem, amely szintén támogatja a Phenjanra kirótt szankciókat. Dél-Korea és Japán a szankciókat elszántan védelmező Washington regionális szövetségesei.

Ugyancsak a múlt héten Stephen Biegun, az Egyesült Államok észak-koreai különmegbízottja dél-koreai és japán látogatása után két napig Kínában folytatott tárgyalásokat Phenjanról.

Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető 2018 júniusa óta háromszor is találkozott, ám az elsősorban az észak-koreai nukleáris leszerelésről zajló tárgyalások eredménytelenül zárultak.

Kim, aki tavaly egyoldalúan felfüggesztette a kísérleti atomrobbantásokat és rakétakísérleteket, nem zárta ki, hogy Észak-Korea új útra lép, ha az Egyesült Államok nem hagy fel a Phenjan elleni szankciókkal és nyomással. Észak-Korea május óta több mint tíz alkalommal végzett rakétakísérleteket, hogy nyomást gyakoroljon Washingtonra, és kilátásba helyezte a kísérleti atomrobbantásokra és a hosszú távú rakétatesztekre elrendelt moratórium visszavonását, ha az Egyesült Államok az év végéig nem tesz lényeges engedményeket.