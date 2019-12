Európának meg kell találnia azt a politikai irányt, amivel meg tudja védeni magát a migrációtól

Másfél nap alatt több mint négyszázan próbáltak bejutni illegálisan Magyarországra, ami magas szám, még az elmúlt hetekben indult bevándorló-rohamhoz képest is. Bács-Kiskun megyében tartóztatták fel a legtöbb embert, de már nem csak Szerbia felől jönnek, hanem észak-keleten, a magyar-román-ukrán hármas határ közelében is buktak le bevándorlók. Az ünnepek alatt is rengeteg dolguk lesz a rendőröknek és a katonáknak a határnál, az egész balkáni útvonalon hasonló a helyzet – hangzott el az M1 Híradójában.