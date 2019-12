Donald Trump a szenátusi tárgyalás megtartását sürgeti

Miután a demokrata többségű képviselőház szerdán megszavazta az elnök elleni impeachment-eljárást, csütörtökön kétségessé vált az ezt követő szenátusi tárgyalás időpontja.

Donald Trump először a Twitteren reagált: „szóval, miután a demokraták nem nyújtottak nekem tisztességes eljárást a képviselőházban, nem voltak ügyvédek, tanúk, semmi sem volt, most meg megakarják mondani a szenátusnak, hogyan rendezze meg a tárgyalást” – írta.

So after the Democrats gave me no Due Process in the House, no lawyers, no witnesses, no nothing, they now want to tell the Senate how to run their trial. Actually, they have zero proof of anything, they will never even show up. They want out. I want an immediate trial!

