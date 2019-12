Ismét benyújtották Székelyföld autonómia-tervezetét

Ismét benyújtotta a román parlamentben a Székelyföld autonómiastatútumának tervezetét az a két magyar képviselő, aki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) parlamenti frakciójában politizál, de a Magyar Polgári Párt (MPP) színeiben nyert mandátumot.

Biró Zsolt és Kulcsár-Terza József közös közleményben fejezte ki reményét, hogy ha eddig nem is sikerült érdemi párbeszédet folytatni a román pártok képviselőivel, eljön az a pillanat, amikor áttörés következhet be az autonómiaharcban, és a többség elismeri és elfogadja a székelység nemzeti önrendelkezéshez való jogát.

A törvénykezdeményezésről az MPP sajtóirodája is közleményt adott ki, amely szerint Kulcsár-Terza Józsefet a párt országos elnöksége kérte fel a tervezet ismételt benyújtására. A közleményben idézett Mezei János MPP-elnök kijelentette: párbeszédet kell folytatni a többségi nemzettársakkal, hogy megértsék, nem kiváltságokat kér a magyar közösség az önrendelkezéssel.

A két képviselő az MPP jelöltjeként az RMDSZ frakcióban tevékenykedett a parlamentben. Jelenleg mindketten a Magyar Polgári Mozgalomhoz tartoznak, amely az MPP jelenlegi vezetőinek a belső ellenzékét és a pártból az elmúlt hónapokban kizárt politikusokat tömöríti.

Kulcsár-Terza József elmondta: ezúttal is a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott tervezetet nyújtották be, de ezt Izsák Balázs SZNT-elnökkel folytatott egyeztetés után kiegészítették egy igazságügyi fejezettel. Tájékoztatása szerint egyeztettek az RMDSZ vezetőivel is a benyújtásról, akik azt ígérték, hogy támogatják majd a tervezetet a parlamenti bizottságokban és a plénumban.

Biró Zsolt elmondta: azért az SZNT autonómiatervezetét nyújtották be, és nem az a tervezetet, amelyet az RMDSZ és az MPP közösen dolgozott ki, mert az utóbbi kapcsán megoszlanak a vélemények arról, hogy szükséges-e alkotmánymódosítás az elfogadtatásához.

Mindkét képviselő annak a reménységének adott hangot, hogy érdemi parlamenti vitát sikerül kiváltani a tervezettel.

Székelyföld autonómiatervezetét legutóbb 2017 decemberében nyújtotta be a parlamentben Kulcsár-Terza József. A tervezetet érdemi vita nélkül utasította el a román törvényhozás.