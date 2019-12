Tudomány+High-tech

Bármikor kitörhet a vulkánja, mégis turistalátványosság a Fehér-sziget

Új-Zéland fő vonzereje a rengeteg gejzír és az alvó tűzhányók, amelyek közelről is megtekinthetők, és a turistákat továbbra is vonzzák a természeti jelenségek annak ellenére, hogy a szakértők szerint még most is veszélyes az egy héttel ezelőtt kitört tűzhányó.