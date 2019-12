Deluxe utak közül is választhatnak a migránsok

Napjaikban több százezer ember szeretne eljutni Észak-Afrikából Európába, és az emberkereskedő-hálózatok többféle lehetőséget is ajánlanak a migránsoknak, a deluxe utak esetében például Burkina Fasóból München belvárosáig szállítják az illegális bevándorlókat.

Mintegy háromszáz határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök a hét végén a magyar határon. Az elmúlt hónapokban ismét felerősödött az illegális bevándorlás a Balkánon, és ez érinti Magyarországot is. A migránsoknak szinte semmilyen útvonal nem járható, hogy Nyugat-Európába jussanak. Horvátország is szigorított a határain. Ez felerősítette az embercsempészetet is, amely egyre nagyobb üzlet.

A Die Welt bizalmas információkra hivatkozva azt írta, idén ötven százalékkal emelkedett azoknak az illegális bevándorlóknak a száma, akik Törökországból az Európai Unióba érkeztek.

Sok múlik a török határőrségen

Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában elmondta, a migránskérdésben továbbra is sok múlik a török határőrségen, azon, hogy milyen hatékonyan végzi a feladatát. Hozzátette, a görög migrációs politikán is sok múlik.

Kiemelte, jelenleg a görög szigetek egyre telítettebbé válnak a tengeren átkelő migránsok miatt, ezért a görög kormány a szárazföldre szállítja őket. Hozzátette, mivel a görög menekültügyi rendszer nem zárttáboros, a migránsok ügyességén múlik, hogy meddig jutnak tovább a Balkán-félszigeten.

A tengeri átkelés télen életveszélyes lehet

George Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője elmondta, egy tengeri átkelés még nyáron is kockázatos, hát még télen, ezért az illegális bevándorlók az embercsempész-hálózatokat keresik meg,

hogy jobb hajóval, a legrövidebb úton szállítsák át őket Európába.

„Az egyre nagyobb kereslet miatt egyre nagyobb üzletté válik az embercsempészet” – mondta. Hozzátette, az embercsempészet egyre nagyobb térhódításának oka lehet az is, hogy az emberkereskedelemmel megvádoltaknak enyhébb büntetéssel kell szembenézniük, mint például a drogkereskedőknek.

A fegyver-, a drog- és a emberkereskedelem közt könnyű az átjárás

Georg Spöttle arra is felhívja a figyelmet, hogy az embercsempészek ugyanazokat az útvonalakat használják, mint a drogkereskedők. Afganisztánból Törökországon keresztül Görögországba, majd az unió belseje fele szállítják az embereket.

Janik Szabolcs szerint a fegyver-, a drog- és a emberkereskedelem közt könnyű az átjárás. Hozzátette, a szervezett bűnözői csoportok adott estben

könnyedén cserélnek profilt annak függvényében, hogy éppen mire van nagyobb kereslet.

Mivel napjaikban több százezer ember szeretne eljutni Észak-Afrikából Európába, több bűnszervezet is átszakosodott az emberkereskedelemre – emelte ki.

Már meglévő csomagokkal dolgoznak

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a balkáni útvonalat nem most fedezték fel, a délszláv háború idején is használták az emberkereskedők.

George Spöttle elmondta, „az embercsempészek már meglévő csomagokkal dolgoznak. A leggyakoribb csomagban az embercsempészek Líbiába szállítják a migránsokat leselejtezett teherautókkal és autóbuszokkal, és ez bonyolult út a háborús övezetek miatt”. Kiemelte vannak úgynevezett

deluxe utak is, ebben az esetben az embercsempészek az illegális bevándorlókat Burkina Fasóból München belvárosáig szállítják.

Hozzátette, ez lényegesen többe, akár kilenc-tízezer euróba is kerülhet.

A legolcsóbb megoldás azonban az, ha a migránsok legálisan el tudnak jutni Marokkóba. „Ennek az útnak a költsége körülbelül ezerkétszáz-ezerötszáz euró között van” – mondta George Spöttle. Hozzátette, ez körülbelül egyenlő azzal az összeggel, amit azok az embercsempészek kérnek el, akik Szerbiából vagy Bosznia-Hercegovinából szállítják a migránsokat Magyarországra.

Van olyan család is, amelynek ez az összeg a többéves fizetését jelenti. A pénzgyűjtésben a család összefog, mivel ha egy családtagnak sikerül átjutnia Európába, akkor a kapott segélyből haza tud küldeni az otthoniaknak.

Janik Szabolcs elmondta, alapvetően készpénzzel fizethetnek a migránsok az embercsempészeknek. Hozzátette, ez egy törvénytelen iparág, amit nem szabályoz semmilyen alkotmányos előírás, folyamatosan alakul a kereslet és a kínálat vonzatában.

