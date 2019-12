Tiltakozását fejezte ki Kína az Egyesült Államoknak a két kínai diplomata kiutasítása miatt

Tiltakozását fejezte ki hétfőn a pekingi kormány az Egyesült Államoknak amiatt, hogy az amerikai hatóságok ősszel kiutasítottak két kínai diplomatát, akik közül egyet azzal gyanúsítottak meg, hogy diplomáciai fedésben hírszerzőként dolgozott.

Keng Suang, a kínai külügyminisztérium szóvivője leszögezte: a kínai diplomaták ellen felhozott amerikai vádak teljességgel szembemennek a valósággal.

Engedély nélkül hajtottak be egy katonai támaszpontra

A The New York Times című amerikai napilap internetes oldalán vasárnap jelent meg, hogy Washington titokban kiutasított két kínai diplomatát még szeptemberben. A Kína washingtoni nagykövetségén dolgozó diplomatákat azt követően utasították ki, hogy kocsijukkal behajtottak a virginiai Norfolk mellett lévő katonai támaszpontra. Gépkocsijuk – amelyben mindkettejük felesége is ott ült – a támaszpont biztonsági szolgálatának feltartóztatási kísérleteire sem reagált, behajtott a támaszpontra, s csak akkor állt meg, amikor egy tűzoltóautó eléjük állva megakadályozta elmenekülésüket. A kínaiak azzal magyarázkodtak, hogy nem pontosan értették az angol nyelvű utasításokat, és eltévedtek.

Keng Suang elmondta: elvárják az Egyesült Államoktól, hogy javítsa ki a hibáját, vonja vissza a szóban forgó döntését, és biztosítsa a kínai diplomaták megfelelő védelmét a diplomáciai kapcsolatokról szóló bécsi egyezmény rendelkezéseinek megfelelően.

Több mint 30 éve történt legutoljára hasonló eset

A két kínai diplomata kiutasítása több mint 30 év óta az első az Egyesült Államokban. Utoljára 1987-ben utasították ki a washingtoni kínai nagykövetség két munkatársát az Egyesült Államokból.

A szeptemberi incidens után, október 16-án az amerikai külügyminisztérium az Egyesült Államokban dolgozó valamennyi kínai diplomatára vonatkozó szigorító rendelkezést jelentett be. A rendelkezés értelmében a kínai diplomatáknak előzetesen jelezniük kell a tárcánál, ha amerikai helyi vagy kormányzati tisztségviselőknél, kutatóintézetekbe vagy oktatási intézményekbe terveznek látogatást. Az amerikai külügyminisztérium akkor azzal indokolta a döntését, hogy az válaszként született Peking egy esztendővel korábbi rendelkezésére, amelynek értelmében az amerikai diplomatáknak utazási engedélyt kell kérniük, ha az állomáshelyükön kívüli városokba vagy településekre, illetve bizonyos intézményekbe szeretnének ellátogatni.

