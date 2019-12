Peking szilárdan támogatja Hongkong vezetését

A kínai kormány szilárdan támogatja a hongkongi vezetést az utóbbi elleni tüntetéshullám kitartása és a különleges közigazgatású terület gazdasági teljesítményének romlása ellenére – jelentette ki Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, amikor hétfőn Pekingben fogadta Carrie Lam hongkongi kormányzót.

„A kiadatási törvény módosítása miatti huzavona árt a hongkongi társadalomnak. De a kínai kormány eltökélt abban, hogy fenntartja az egy ország, két rendszer elvet, és továbbra is támogatja Lam kormányzót és kabinetjét Hongkong hosszú távú prosperitása és stabilitása érdekében” – mondta Li Ko-csiang a kormányzónak zárt ajtók mögötti találkozójukon, amelyről a hongkongi hivatalos kábeltévé tudósított.

Fél éve tartanak a tüntetések

Hongkongban fél éve tart nagy tüntetéshullám, amelyet a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet váltott ki, de amely mára a várost irányító, Peking-párti kormányzattal szembeni általános tiltakozássá alakult át, miközben a kormány már hónapok óta teljesen visszavonta a tervezetet. A demonstrációkon a rendőrség rendszeresen összecsap a tüntetőkkel.

„Hongkong gazdasága egyértelműen hanyatlik, ami komoly károkat okoz több szektornak és súlyos, bonyolult helyzetet teremt a társadalomban, amelyből még nem látszik a kiút. De a terület kormányának továbbra is fel kell vennie a küzdelmet az erőszakkal, a káosszal, helyreállítani a rendet, és gyorsan meg kell oldania egy sor mélyen gyökerező problémát” – tette hozzá a kínai miniszterelnök, és dicsérte Lamot vezetői képességéért.

A kormányátalakítás előtt az erőszakot akarják megfékezni

A hongkongi kormányzót a nap folyamán fogadja Hszi Csin-ping kínai elnök is. A helyi sajtó azt találgatta, hogy Hszi új iránymutatásokkal láthatja el Lamot a válságra vonatkozóan, esetleg kormányátalakítást is javasol neki. A kormányzó megnyilvánulásaiból azonban látszott a Reuters hírügynökség szerint, hogy nem tartja most fontosnak a kormányátalakítást, előbb az erőszakot akarja megfékezni, helyreállítani a rendet, és szélesebb párbeszédet akar kezdeményezni a társadalommal.

A hongkongi kormányzó minden évben tesz egy ilyen látogatást Pekingben.

Hongkong 1997-ben tért vissza Kínához a brit gyarmati uralom alól, és az „egy ország, két rendszer” elve alatt különleges jogokkal bír. A Nagy-Britanniával 1997-ben kötött megállapodás szerint Kína 50 évre széles körű autonómiát garantált Hongkongnak, ám az ott lakók közül sokan úgy érzik, Peking egyre növeli befolyását a városban.

A címlapfotó illusztráció.