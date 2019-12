Magyarázkodnak a demokraták

Ha a szenátusban fel is mentik Donald Trumpot ez nem jelenti a demokraták kudarcát – vélekedett Adam Schiff, az amerikai képviselőház hírszerzési bizottságának vezetője az amerikai elnök ellen indítandó impeachment-eljárás szenátusi szakaszáról az ABC televíziónak adott interjújában vasárnap.

Az ABC televízió Ez a hét című, szokásos heti politikai vitaműsorában Adam Schiff úgy fogalmazott Trump elemzők szerint várható szenátusi felmentéséről, hogy: „nem, ez nem kudarc, legalábbis a képviselőház alkotmányos kötelezettsége tekintetében nem kudarc”.

A műsorvezető emlékeztette a kaliforniai politikust arra, hogy márciusban még azt nyilatkozta, habozik a „végül is kudarcot valló impeachment” elindításán, mert „a legrosszabb, ami történhet, hogy kitesszük az országot egy kudarcos impeachment traumájának”.

Adam Schiff elismerte korábbi álláspontját, de azt hangoztatta: végül meggyőzte őt e lépésről az, hogy kiderült, Donald Trump már elnökjelöltsége, majd elnöksége idején is külföldi hatalmat kívánt igénybe venni a választások eredményének befolyásolásához.

Schiff azt állította, a végső lökést az adta meg számára, hogy Trump egy nappal Robert Muelle különleges ügyész – a 2016-os elnökválasztásokba történt orosz beavatkozásokról tartott – képviselőházi meghallgatása után beszélt telefonon Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. „Számomra ez azt üzente, hogy ez az elnök azt hiszi, a törvények felett áll, és senkinek nem tartozik elszámolással – mondta Schiff.

A Trump és Zelenszkij közötti telefonbeszélgetésről egy névtelen kiszivárogtató által először éppen a demokrata párti Adam Schiff munkatársaihoz eljuttatott információ nyomán indított vizsgálatot a demokrata többségű képviselőház három bizottsága.

A telefonbeszélgetésben ugyanis az amerikai elnök felvetette, hogy Kijev vizsgálatot indíttathatna Joe Biden demokrata párti elnökjelölt-aspiráns és volt alelnök, valamint a fia, Hunter Biden korábbi ukrajnai üzleti ügyeiben.

A demokraták ennek nyomán arra a következtetésre jutottak, hogy Trump a vizsgálat megindításához kötötte a kongresszus által Ukrajnának megszavazott katonai segélyt, amelynek átutalását ezért késleltette. A napokban a Fehér Ház költségvetési irodájának közleményéből kiderült, hogy a korábbi években is általános gyakorlat volt a segély átutalásának késleltetése.

A demokratáknak 36 fős többségük van a képviselőházban, és elemzők szerint a héten tartandó voksoláson bizonyosan megszavazzák az igazságügyi bizottság által megfogalmazott két vádpontot az elnök ellen, s ezzel megindítják az alkotmányos felelősségre vonási eljárást (impeachment).

A héten nyilvánosságra került információk szerint a Demokrata Párt politikusait és híveit is megosztja az impeachment-eljárás. A Fox televízió a héten mutatott be egy virginiai demokrata párti gyűlésen készült videót, amelyen az egyik aktivista határozottan elutasítja az eljárás megindítását.

Szombaton Jeff Van Drew, New Jersey-i demokrata párti képviselő bejelentette: az impeachment ellen szavaz majd, és pártot is vált: a demokratáktól a republikánusokhoz igazol. Drew pénteken a Fehér Házban Donald Trump vendége volt, majd az elnök vasárnap a Twitteren meg is köszönte az álláspontját. „Köszönöm a tisztességét, Jeff! Minden demokrata párti tudja, hogy igaza van, de önnel ellentétben egyikük sem legény a talpán, hogy kimondja ezt” – írta a mikroblogon Trump.

Collin Peterson, minnesotai demokrata párti képviselő, a képviselőház mezőgazdasági bizottságának elnöke szombaton megerősítette a Breitbart című jobboldali portálnak, hogy az impeachment-eljárás ellen szavaz. A The Globe című floridai lapnak pedig Peterson azt nyilatkozta: tudomása szerint még legalább öt demokrata párti képviselő lesz, aki nem szavazza meg az impeachmentet.