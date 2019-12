Trump gratulált Johnsonnak

Az amerikai elnök Twitter-üzenetében kommentálta a választási eredményeket, és gratulált Boris Johnsonnak a nagy győzelemhez.

Nagy-Britannia és az Egyesült Államok most szabadon köthet új masszív kereskedelmi megállapodást a Brexit után. Ennek a megállapodásnak a potenciálja messze nagyobb és jövedelmezőbb lesz bármilyen megállapodásnál, amely az EU-val köthető. „Ünnepelj, Boris!” – írta Trump mikroblogjában.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

