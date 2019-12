New York-i lövöldözés: a Fekete Héber Izraeliták állhatnak a háttérben

Egyre több részlet derül ki a szerdai Jersey Cityben végrehajtott merénylet elkövetőiről. Bizonyossá vált, hogy a két támadó szándékosan választotta a kóser szupermarketet célpontul. Egyikük az antiszemita Fekete Héber Izraelita Mozgalom tagja lehetett.

(Fotó: MTI/AP/Seth Wenig)

A szerdai lövöldözés a város temetőjében kezdődött, ahol a rendőrök gyanúsnak találtak két férfit, és igazoltatták őket. A két afroamerikai támadó fegyvert rántott, és egy háborús veterán ötgyermekes rendőrt agyonlőtt.

Ezután a város egyik kóser élelmiszert áruló üzlete előtt parkoltak le. Benyitottak a boltba, és lövöldözni kezdtek – olvasható a CNN beszámolójából. A Chabad.org honlapon egy a boltban vásárló vevő elmondta, hogy három lövést hallott, majd látta, hogy két ember hosszú fekete kabátban és fegyverrel belép a boltba. Ezt követően sikerült elmenekülnie.

A nyomozók szerint a felvételek egyértelművé teszik, hogy a gyanúsítottak szándékosan hagyták figyelmen kívül az utcán tartózkodó többi járókelőt, egyedül az üzletben lévőket tekintették potenciális célpontoknak.

A támadás kezdete után 20 perccel érkezett meg a rendőrség a szupermarkethez, és több mint egyórás tűzharc kezdődött. Az akció befejezése után a rendőrök öt holttestet találtak a boltban, köztük volt a két feltételezett temetői rendőrgyilkos is. Életét vesztette a kóser bolt tulajdonosának felesége, egy alkalmazott és egy vásárló. A két zsidó származású áldozatot – erős rendőri készenlét mellett – szerdán temették el Brooklynban.

A hatóságok azonosították az elkövetőket. Az egyikük egy 50 éves nő, Francine Graham. Társa a 47 éves David N. Anderson korábban a Fekete Héber Izraeliták Mozgalom tagja volt – írta a CNN.

Az afroamerikaikból álló csoport tagjai az ősi izraeliták leszármazottainak tartják magukat. Tagjaik eltérő mértékben ragaszkodnak a kereszténység és a zsidóság vallásos meggyőződéseihez és gyakorlatához. Nevükkel (héber izraeliták) a távolságtartásukat kívánják kifejezni a zsidóktól, akiket nem tartanak a bibliai zsidóság jogos örököseinek.

The New York Times arról írt, hogy az elkövetők egyike korábban antiszemita és rendőrellenes bejegyzéseket tett közzé az interneten. Meg nem nevezett rendőrségi forrásokra hivatkozva a lap arról írt, hogy az elkövetőket motiválhatták antiszemita érzelmek is.

Bill de Blasio, New York-i polgármester szerint egy előre megfontolt erőszakos antiszemita gyűlölet-bűncselekmény volt a szerdai gyilkosság.