Az embercsempészek a migráció legnagyobb haszonélvezői

Az embercsempészek szervezettségét jól bizonyítja az a magyar rendőrség birtokába került huszonöt perces kurd nyelvű videó, amely pontról pontra bemutatja, merre kell menniük a bevándorlóknak ahhoz, hogy illegálisan Törökországból Nyugat-Európába, azon belül is Németországba jussanak. Információk szerint konkurenciaharc zajlik az embercsempészek között, és a magasabb bevétel megszerzése érdekében képesek megsemmisíteni ellenfeleiket.

A bosnyák hatóságok többszöri halasztás után elkezdték kiüríteni a horvát határnál a vucjaki befogadótábort, és a bevándorlókat Szarajevó közelébe szállították. Ezzel azonban a balkáni államban továbbra sem szűnt meg a migrációs nyomás, nyolcezer illegális bevándorló várja Bosznia-Hercegovinában, hogy Nyugat-Európába jusson.

A migrációnak az embercsempészek a legnagyobb haszonélvezői: a szervezettséget pedig alátámasztja az a magyar rendőrség birtokába került huszonöt perces kurd nyelvű videó is, amely pontról pontra mutatja be, merre kell menniük a bevándorlóknak ahhoz, hogy illegálisan Törökországból Nyugat-Európába, azon belül is Németországba jussanak.

Komoly IT-szaktudás áll a háttérben

Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet elemzője a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában kiemelte, a videókat nyilvánvaló, hogy egy olyan embercsempészcsoport készítette, amelyik

előzetesen komoly felderítő munkát végzett,

hiszen a videó pontos információkat tartalmaz a tömegközlekedésről és a távolsági pontokról is.

George Spöttle szerint minden nagyobb embercsempészcsoportnak és terrorszervezetnek saját IT szakembere van. Hozzátette, miután az Iszlám Állam területileg megszűnt az IT-sek valószínűleg más munka után néztek, és akár ők is készíthetik az említett kurd nyelvű videókat.

Konkurenciaharc van az embercsempészek között

Kis-Benedek József nemzetbiztonsági szakértő szerint kemény konkurenciaharc zajlik a különböző embercsempészcsoportok között, és ez meglátszik az újabb és újabb módszerek kitalálásán is. Hozzátette, nem ismernek szabályokat, képesek akár teljesen megsemmisíteni az ellenfeleiket.

A pénz ördögi körfogására hívta fel a figyelmet Kis-benedek a migráció kapcsán. Kiemelte, hogy az Európa felé induló migránsok sok esetben

drogkereskedelemmel szerzik meg az úthoz szükséges pénzt.

Miután kifizették az embercsempésznek a magas tarifát, azok újra emberkereskedelemre és kábítószerre költik azt.

Az Európai Unió külső határát kellen védeni

Az Európai Bizottság szerdai közleménye szerint az unió közel százötvenmillió eurós támogatást nyújt Észak-Afrikának az embercsempészet felszámolására, a kiszolgáltatottak védelemére és a helyi közösségek igényeinek kielégítésére. A biztonságpolitikai szakértő szerint ez az összeg azonban szinte semmire nem elég. Az unió tagországainak egy egységes politikát kellen kialakítani a migráció kérdésében. Kis-Benedek József kiemelte, az említett összeggel az unió külső határának védelmét lehetne hatékonyan ellátni, és arra kellen kényszeríteni az észak-afrikai országokat, hogy

ne engedjék el a migránsokat szállító hajókat Európa felé.

Az említett pénzösszeget Európában kellett volna tartani, és a Frontexre fordítani, hogy létrehozzanak egy erős és hatékony külső határvédelem – mondta Georg Spöttle. Véleménye szerint olyan Frontex-ügynökökre lenne szükség, akik Tunéziában, Marokkóban és Algériában a helyi hatóságokkal együttműködve megakadályoznák, hogy az embercsempészek feljuttassák az illegális migránsokat az Európa felé induló hajókra.

Kis-Benedek József elmondta, az utóbbi időben Szerbiában megnőtt a migránsok száma. Hozzátette, jelenleg Magyarországot a korábbi időszakhoz képest nagyobb veszély fenyegeti a Szerbiából Nyugat-Európa felé tartó migránsok miatt, mivel Horvátország egyre szigorúbban őrzi a határait.

