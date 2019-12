Az éjszakai vonaton veszítette el a hidrogénbomba titkait a fekete lyuk névadója

Több mint hatvan évig titkos volt John Archibald Wheeler FBI aktája, amit a napokban oldottak fel, és ezekből egy titkokra is fény derült. A 20. század egyik legnagyobb elméleti fizikusa, aki részt vett a Manhattan-terv kidolgozásában, és dolgozott Einstein mellett is, az amerikai hidrogénbomba kifejlesztésében is szerepet vállalt. 1953 elején azonban óriási bajba sodorta magát. Egy hónappal az első kísérleti hidrogénbomba-robbantás után egy katonai titkokat tartalmazó dokumentumot veszített el, mégpedig egy éjszakai vonatútja során.