A nyugdíjreformon is múlhat Macron jövője

Teljes a káosz Franciaországban. Folytatódott a Macron-féle nyugdíjreform miatti sztrájk, így most már harmadik napja nem járnak a vonatok és a metrók. Ráadásul mára tüntetést szerveztek a fuvarozók is, a januártól érvényes üzemanyag-adó emelés miatt. Sőt sztrájkba kezdtek a kőolaj-finomítók munkásai is, emiatt benzinhiány fenyeget