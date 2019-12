Jogi úton próbálták megtörni Salvini népszerűségét

Matteo Salvinit Olaszországon és az Európai Unión belül is sokan bírálták, amiért mindenáron meg akarta akadályozni, hogy az illegális bevándorlás folytatódjon. Salvini a parlamenttel szigorú törvénycsomagot fogadtatott el, melynek része volt, hogy akár egymillió eurós pénzbüntetést is kiszabhattak a migránsokat szállító hajók tulajdonosaira. A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint nagy népszerűségnek örvend a politikus, ha most lennének választások, Salvini nyerné el a miniszterelnöki széket.