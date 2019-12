Folytatják a tiltakozást a francia szakszervezetek

Miközben Franciaországban folytatódott pénteken a nyugdíjreform ellen előző nap kezdődött közlekedési sztrájk, a szakszervezetek újabb tiltakozónapot hirdettek jövő keddre.

(Fotó: MTI/AP/Thibault Camus)

„Találkozunk az utcán december 10-én egy újabb tiltakozónapon” – jelentette be Catherine Perret, a CGT szakszervezet egyik vezetője a szakszervezetek egyeztetését követően.

„Közgyűlések vannak mindenhol Franciaországban. A közlekedésben a hétvégén a dolgozók kitartanak. A labda most a kormányoldalon van” – tette hozzá a szakszervezeti vezető, aki szerint a kormány még nem mérte fel egészen a szociális megmozdulás méretét

„Eltökéltek vagyunk, ez nem egy néhány napig tartó hangulat megmozdulása” – hangsúlyozta Bernadette Groison, a közoktatási dolgozók legfőbb szervezetének, az FSU-nak a főtitkára.

A tömegközlekedésben az előző naphoz hasonlóan pénteken is jelentős fennakadások voltak: a szuperexpresszeknek 10, a regionális vonatoknak 30 százaléka közlekedett, a pályaudvarok országszerte kihaltak voltak, míg a 14 párizsi metróvonalból kilenc zárva tartott, s a többi vonalon is csak a reggeli és az esti csúcsforgalmi időkben indultak el a szerelvények, a közutakon viszont csak lépésben lehetett haladni a több száz kilométeres dugókban.

Az oktatásban viszont pénteken kisebb volt a mozgósítás, mint csütörtökön: a tanároknak mintegy öt százaléka sztrájkolt.

Közlekedési káosz

A szociális megmozdulás a péntek délutáni bejelentések szerint egész hétvégén folytatódik a párizsi közösségi közlekedésben, s a vonatoknak is csak 15 százaléka indul el, hétfőig nem várható javulás. Az Air France viszont valamennyi repülőjáratát elindítja.

Edouard Philippe pénteken tartott televíziós beszédében elmondta, hogy az újabb tiltakozónapot követően, szerdán mutatja be a nyugdíjreform teljes tervezetét. Megerősítette, hogy a kormány továbbra is határozott a reform végigvitelében és a közlekedési dolgozókat is érintő speciális nyugdíjrendszerek eltörlésében, valamint a 42 rendszer egységesítésében, de azt fokozatosan, brutalitás nélkül kívánja végrehajtani.

„Meg vagyok arról győződve, hogy a szakszervezetekkel meg fogjuk találni a megfelelő egyensúlyi pontot, anélkül, hogy le kellene mondani arról a nagyon határozott szándékunkról, hogy beindítjuk az egyetemes rendszert” –fogalmazott a miniszterelnök.

Hétfőn tárgyalnak a kormánnyal

A szociális partnereket egyébként hétfőn fogadja Agnes Buzyn a nyugdíjért felelős egészségügyi és szolidaritási miniszter és Jean-Paul Delevoye, a nyugdíjreformért felelős kormánybiztos.

A miniszter jelezte, hogy „meghallotta a franciák dühét” csütörtökön, amikor megállt az élet Franciaországban, s mintegy hetven vidéki városban és a fővárosban a szakszervezetek szerint csaknem másfél millióan, a rendőrség szerint 806 ezren vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen.

A tárcavezető elmondta: még nem dőlt el, hány éves kortól és melyik generációt érinti majd az új rendszer, ezek a kérdések lesznek a tárgyalóasztalon.

„Vannak még tárgyalási mozgásterek” – jelezte Sibeth Ndiaye kormányszóvivő is.

Megosztottak a franciák

Több felmérés is azt mutatja, hogy a franciák kétharmada indokoltnak tartja a nyugdíjreformot, hetven százalékuk ugyanakkor a sztrájkot is támogatja, mert úgy érzékeli, hogy rosszul járhat egy új nyugdíjrendszerrel.

Emmanuel Macron államfő elképzelése szerint 2025-ben egységesülne az eddig vállalatonként, illetve ágazatonként működő, 42-féle nyugdíjrendszer egy pont alapú egyetemes rendszerben annak érdekében, hogy „minden befizetett euró után mindenkit ugyanolyan jogok illessenek meg”. A kormány szerint az új rendszer igazságosabb lesz a jelenleginél, míg az ellenzők a nyugdíjasok lecsúszásától tartanak.

Miután a kormány nem kívánja sem a nyugdíjjárulék összegét növelni, sem a nyugdíj összegét csökkenteni és a nyugdíjkorhatáron sem változtatna, az elképzelések szerint a teljes összegű nyugdíj jogosultságához a járulékfizetés időtartama növekedne, azaz tovább kellene a franciáknak dolgozniuk.