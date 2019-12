Csapdahelyzetben a német szociáldemokraták

Csapdahelyzetbe kerültek a német szociáldemokraták (SPD) a hétvégi elnökjelölő pártszavazása után és tovább csökkenhet támogatottságuk, akár maradnak a nagykoalícióban, akár maradnak – vélte Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Egy előre hozott választás a CDU győzelmét és a Zöldek megerősödését hozná.

(Fotó: EPA/OMER MESSINGER)

Németországi elemzők több forgatókönyvvel számolnak a hétvégi kongresszus után, amelyek között az előre hozott választás mellett a kisebbségi kormányzás vagy a Jamaica-koalíció is szóba jöhet. Magyar szakértők szerint azonban ebből leginkább egy előre hozott választásnak lehet esélye.

A német nagykoalíció pártját alkotó SPD elnökjelölő pártszavazásán a párt balszárnyához sorolt Esken/Walter-Borjans duó győzelmét hozta. Az első elemzői kommentárok szerint kétségessé teszi, hogy kitölti-e 2021 őszéig tartó mandátumát Angela Merkel negyedik kormánya.

A Kossuth Rádióban elhangzott A nap kérdése adásában a kongresszus döntésének bel- és külpolitikai hatásait elemezték.

Európa vezető hatalma nem működhet kisebbségben – fogalmazott Nógrádi György, egyetemi tanár, kül- és biztonságpolitikai szakértő. A Jamaica-koalíció a Zöldekkel és a Liberálisokkal (FDP) is kizárt, miután több vezetőjük is jelezte, hogy amíg Angela Merkel kormányon van, nem lépnek be a kormányba. Az előre hozott választás a Zöldek érdeke lenne, hiszen csak pár százalékponttal vannak lemaradva a CDU-CSU pártszövetségtől és már meg is nevezték kancellárjelöltjüket.

A biztonságpolitikai szakértő szerint az SPD támogatói megosztottak és egyfajta csapdahelyzet alakult ki.

„Akár kilépnek a koalícióból, akár maradnak, végük van” – fogalmazott sommásan Nógrádi György.

Évek óta vezetési válsággal küzd a párt és ezen a tisztújítás sem fog változtatni – értékelte az eredményeket Berzi Gergely, külpolitikai elemző. A Zöldek és az FDP kormányba lépése ellentétes lenne mindenféle politikai logikával. A két ellenzéki párt népszerűsége ugyanis sokat nőtt és sokkal jobban szerepelnének, mint a 2017-es választáson – tette hozzá.

A Zöldek jelenleg a második legnépszerűbb párt Németországban, de az sem elképzelhetetlen hogy ők legyenek a legerősebb kormányzati erő. A Die Linke baloldali párttal való együttműködés sem elképzelhetetlen.

A szakértő szerint az SPD érdeke, hogy elkerülje az előre hozott választásokat, mert az a párt megsemmisítő vereségével végződne, de semmi garancia nincs arra, hogy a nagykoalícióban való maradással javulna helyzetük.

Úgy vélte, hogy a baloldali fordulat az SPD-ben kihat majd a kormányzati politikára is, de a balra sodródás az CDU számára lenne elfogadhatatlan és politikailag káros. A külpolitikai szakértő szerint ebben az esetben az AfD, amely a harmadik legerősebb párt tovább erősödne a kancellár pártjának rovására.

A teljes hanganyag itt meghallgatható.

Eltűnhet a világ első szociáldemokrata pártja?

Az SPD a 2002-es Bundestag-választáson még a szavazatok 38,5 százalékával végzett az első helyen, a legutóbbi felmérések szerint a szavazatok csupán 13-14 százalékára számíthatna, ha most vasárnap lenne szövetségi parlamenti választás – hangzott el az adásban. Az Európai Parlamenti választáson még 27 százalékon állt a párt támogatottsága.

Az SDP új vezetése több feltételt szabott a koalícióban való maradása. Az egyik legfontosabb témák között az éghajlatváltozás elleni küzdelmet, az állami beruházások élénkítését jelölték meg, valamint a szegények és a gazdagok közötti olló szűkítését, amely egy tipikus szociáldemokrata követelés. Emellett radikális széndioxid kibocsátás csökkentést is sürgetnek.

Berzi Gergely szerint Európa szerte megfigyelhető, hogy a tradicionális, ezen belül a baloldali pártok gyengülnek részben a migrációra adott válaszaik miatt. Ez Németországra is különösen igaz, ahol az SPD és a CDU is veszített támogatásából.

Vannak még más törésvonalak, ilyen például a zöld kérdés, amely elementáris erővel robbant be a német közéletbe. Részben azért mert a CDU a klímakérdést próbálta meg újabb „metatémaként” behozni a migráció helyett. Ennek az lett az eredménye, hogy a CDU visszaesett, miközben a Zöldek népszerűsége megugrott és azóta is szárnyalnak.

A szakértő szerint az SPD a Zöldek vitorlájából igyekszik kivonni a szelet a környezetvédelmi témákkal.

„Nem féltetlenül szerencsés, ha egy párt az ellenfél témájával kampányol, ez a CDU-nak sem jött be” – fogalmazott.

Berzi szerint a migráció mellett a környezetvédelem uralják a német közbeszédet.

Hatalmi vákuum Európában

Nógrádi György úgy vélte, hogy 2015 után megkérdőjeleződött Németország vezető szerepe Európában, amit most Franciaország igyekszik betölteni, ám ehhez nincs meg a szükséges gazdasági ereje.

Berzi Gergely szerint Németország látva a francia elnök próbálkozásait, a V4-ek felé fordult. Kialakult egy hatalmi háromszög Németország, Franciaország és a V4-ek között – fogalmazott.

De vannak olyan ügyek, amelyekben a franciák és a visegrádiak érdekei egybeesnek, ilyen a mezőgazdaság – emelte ki.