Jogi eszközökkel akarják megoldani a politikai küzdelmet Olaszországban

Árulónak minősítette Giuseppe Conte olasz miniszterelnököt Matteo Salvini, és a kormányfő lemondását követelte. A volt belügyminiszter azt nehezményezte, hogy Conte a parlament megkerülésével megállapodott az Európai Unióval az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus reformjáról. Salvini azt mondta, hogy Conte merényletet követett el az olasz nép, alkotmány és a gazdaság ellen.

A stabilitási mechanizmus az euróövezet pénzügyi stabilitásának biztosítását célzó uniós stratégia részét alkotja, a 2002 februárjában aláírt kormányközi szerződés a pénzügyi nehézségekkel küzdő vagy azok által fenyegetett euróövezeti országoknak nyújt segítséget. Olaszország – Németország és Franciaország után – az ESM harmadik legnagyobb finanszírozója. Az ESM reformját a tervek szerint februárban írják alá, de a módosításokban a tagállamok már megállapodtak.

Matteo Salvini Olaszország számára

halálosnak nevezte a megállapodást,

és azt mondta, minél előbb lesznek a választások, annál jobb. Szerinte ugyanis az olasz nép a káosz és a rosszakarat túszává vált. A helyzet egyáltalán nem egyszerű most Olaszországban, a közvélemény-kutatások ugyanakkor jobboldali többséget mérnek, ám mégis a baloldal kormányoz, mióta az Öt Csillag Mozgalom összeállt a Demokrata Párttal.

Figyelmen kívül hagyják a hatályos törvényeket

A jelenlegi olasz vezetés nem vesz tudomást a hatályos olasz törvényekről – jelentette ki Szomráky Béla Olaszország-szakértő a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában. A Salvini-féle biztonsági és migrációs törvényt ugyanis még tavaly decemberben szavazták meg, majd idén augusztusban egy szigorítást is elfogadtak, most mégis azt látszik, hogy nem foglalkoznak ezzel a törvénnyel.

Szomráky elmondta, nem ez az első alkalom, hogy az olasz ügyészek nekimennek Salvininek, szerintük ugyanis nem a kötelességét teljesítette azzal, hogy megvédte az olasz határokat és kikötőket az illegális bevándorlástól. Azt mondták, Salvini egyenesen rablást követett el azzal, hogy nem engedte partra szállni az NGO-hajókon érkező migránsokat. Hozzátette, ezzel ellentétben a mostani belügyminiszternek nem róják fel, hogy tudomást sem vesz a hatályban lévő törvényekről.

A határvédelem ugyanakkor európai kötelessége is lenne Olaszországnak,

miután a schengeni országok közé tartozik – erről beszélt Rotyis Bálint, a Nézőpont Intézet elemzője. A schengeni rendszer ugyanis egy erős, külső határvédelemre alapszik, amely képes ellenállni a kihívásoknak. Továbbá, ha bármilyen párt vagy politikus változást szeretne, javaslatokat tehetnek és álláspontot foglalhatnak, amelyről egy választás alkalmával az állampolgárok döntenek a nekik szimpatikusabb alternatíváról.

Véleménye szerint most azonban veszélyessé vált a helyzet, a politikai küzdelmet megpróbálják jogi eszközökkel megoldani, és ezt teszik Salvinivel is, aki ellen szintén jogi eszközöket vetnek be az ellenzői. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, ennek ellenére mégis Salvini és pártja a legerősebb Olaszországban, és a bevándorlás-ellenesség is egyre népszerűbb Olaszországban. Azt sem tartja kizártnak, hogy az ellene folyó harc Salvini előnyére válik a jövőben.

Feljelentések és támadások Salvini ellen

Salvini ellen azonban már nem egy feljelentés történt meg. Legutóbb egy bevándorláspárti civil szervezet támadta meg a volt olasz belügyminisztert, aki azt ígérte, ha újra kormányra kerül, ismét megállítja a migránshajókat. Szomráky Béla szerint akár rossz irányba is elsülhet a dolog, mert már az Öt Csillag Mozgalom sem áll ki Salvini mellett. Így az is előfordulhat, hogy bíróság elé kerül Salvini ügye.

Szombaton Firenzében egyébként több tízezer, magát „heringnek” nevező baloldali aktivista tüntetett Salvini ellen. A megmozdulás elején a tiltakozók elénekelték a baloldali mozgalmak körében elterjedt olasz partizánnótát, a Bella cia-ót, de a kommunista párt sarló-kalapácsos zászlaját kifütyülték. Az elmúlt napokban tartott tiltakozásokon igyekeztek mellőzni a politikai jelképeket, a közös motívum a hering volt, és az olyan transzparensek, hogy minden heringnek joga van az élethez.

A korábbi belügyminiszter Salvini a nyáron lépett ki a kormánykoalícióból, hogy a Liga, megnövekedett népszerűségét kihasználva, az ország

legnagyobb politikai erejévé válhasson

az előrehozott választásokon. De a nagyobbik kormánypárt, a népszerűségéből sokat vesztő 5 Csillag Mozgalom megállapodott a baloldali Demokrata Párttal, és így nem kellett választásokat tartani, hanem új kormány alakult.

Erre válaszul Salvini azt tűzte ki célul, hogy tartományonként hódítja meg Olaszországot, és így kényszeríti ki előre hozott választások megtartását.