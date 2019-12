Hivatalba lépett az új összetételű Európai Bizottság

Hivatalba lépett vasárnap az új összetételű Európai Bizottság, amelyet a korábbi német védelmi miniszter, Ursula Von der Leyen vezet.

A 2019 és 2024 között mandátummal rendelkező, új Európai Bizottság elsőrendű céljai között van az európai életmód előmozdítása, az emberek és a közös értékek védelme, Európa globális szerepének erősítése, új lendület biztosítása az európai demokrácia számára, a demokrácia fejlesztése, védelmezése és megszilárdítása, a klímasemleges Európa megteremtése, az emberközpontú gazdaság előmozdítása a társadalmi igazságosság és a jólét érdekében.

A munkáját megkezdő új uniós testület elnöke a német Ursula von der Leyen néppárti politikus, korábbi német védelmi miniszter. Ügyvezető alelnöke a holland Frans Timmermans, aki az európai zöld megállapodással kapcsolatos munka koordinátora lesz.

Szintén ügyvezető alelnöki pozíciót kapott a dán Margrethe Vestager korábbi versenypolitikáért felelős biztos, aki a digitális kornak megfelelő Európa programját koordinálja majd, és betölti a versenyjogi biztosi posztot is.

Ügyvezető alelnök továbbá a lett Valdis Dombrovskis korábbi euróért és szociális párbeszédért felelős alelnök, aki az „emberközpontú gazdasággal kapcsolatos tevékenységeket” hangolja össze majd, és egyúttal ő lesz a pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos is.

Josep Borrell Fontelles, az Európai Parlament egykori elnöke, spanyol külügyminiszter az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselői posztját fogja betölteni.

Az uniós bizottság alelnökei között foglal helyet a cseh Vera Jourová korábbi igazságügyi biztos, ő az „értékek és átláthatóság” nevű portfóliót kapta, amely érinti a jogállamiság ügyét is.

A görög Margarítisz Szkínász, az EB előző vezető szóvivője, akinek az „európai életmód előmozdítása” nevű tárca jutott, ide tartozik egyebek mellett a bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos kérdések egy része is.

Alelnök a horvát Dubravka Suica, Dubrovnik volt polgármestere, akié a „demokrácia és demográfia” portfóliója lesz, és ő vezeti majd az Európa jövőjével foglalkozó konferencia munkáját is.

Alelnök továbbá a szlovák Maros Sefcovic korábbi energiaunióért felelős biztos, az intézményközi kapcsolatok és tervezés területét vezeti majd.

Ausztria uniós biztosa Johannes Hahn marad, aki a költségvetési és igazgatási ügyek felelőse lesz.

A belga Didier Reynders korábbi belga külügyminiszter az uniós bizottság igazságügyi biztosa lesz, hozzá tartozik majd a jogállamiság is, amely ugyanakkor Vera Jourová portfólióját is érinti.

Az új bizottságban a bolgár Marija Gabriel, az előző bizottság digitális gazdaságért felelős biztosa az innovációért, kultúráért, oktatásért és kutatásért, valamint az ifjúságért felelős tárcát felügyeli.

A ciprusi, pszichológusként végzett Sztella Kiriakídisz egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos lett.

Kadri Simson volt észt gazdasági miniszter az energiaügyi biztosi tárcát vezeti.

Jutta Urpilainen volt finn pénzügyminiszter a nemzetközi partnerségekért felelős biztosi pozíciót tölti be.

Franciaország EU-biztosa, Thierry Breton, az Atos francia informatikai (IT) vállalat vezérigazgatója felügyeli majd az iparpolitikával kapcsolatos munkát, ezen kívül ő felel majd a védelmi iparral és űrkutatással foglalkozó új főigazgatóságért is. Phil Hogan ír uniós biztos, aki az előző bizottságban mezőgazdasági biztos volt, most a kereskedelmi ügyekért lesz felelős.

A lengyel Janusz Wojciechowski, az Európai Számvevőszék korábbi tagja a mezőgazdaságért felelős biztos lett. Litvánia uniós biztosa, Virginijus Sinkevicius volt gazdasági miniszter a „környezet, óceánok és halászat” nevű portfóliót viszi. A luxemburgi Nicolas Schmit a munkahelyteremtésért felelős biztos lesz.

Magyarország uniós biztosa, Várhelyi Olivér a szomszédság- és bővítéspolitika területéért felelős tárcát vezeti a következő öt évben.

Helena Dalli máltai politikus, volt Európa-ügyi miniszter, korábbi szépségkirálynő az egyenlőségügyi biztos lett.

Olaszország biztosa, Paolo Gentiloni, volt kormányfő gazdasági biztosi pozíciót tölt be, ketten felügyelik majd a területet Dombrovskisszal. Elisa Ferreira, a portugál jegybank korábbi elnökhelyettese a „kohézió és reformok” területét vezeti.

Románia EU-biztosa, Adina Valean korábbi EP-képviselő közlekedési biztos lett.

A szlovén Janez Lenarcic EU melletti eddigi nagykövet a válságkezelés területét koordinálja. A svéd Ylva Johansson többszörös miniszter belügyi biztosi hatáskörébe tartoznak a határvédelemmel, a schengeni övezettel és részben a bevándorlással kapcsolatos kérdések.

Az Egyesült Királyság nem nevezett meg jelöltet, így az uniós bizottság 27 tagú lesz.

Az Európai Bizottság legfőbb feladata, hogy a „szerződések őreként” betartassa a közösségi jogot, emellett ez az egyetlen intézmény, amely javaslatokat tehet új uniós jogszabályok megalkotására. A brüsszeli testületbe minden tagállam kormánya egy-egy főt jelölhet, ők kinevezésüket követően szigorúan nem hazájukat képviselik, hanem az összeurópai érdeket kötelesek szem előtt tartani.