Általános sztrájk kíséri a klímatüntetést Olaszországban

Csütörtök éjféltől péntek este kilenc óráig tart az olaszországi vasutasok sztrájkja, amelyet számos városban klímatüntetés kísér pénteken a baloldali mozgalmi csoportok csatlakozásával.

A munkabeszüntetéshez a három legnagyobb vasúttársaság, a Trenitalia, az Italo és a Trenord dolgozói csatlakoztak. A sztrájk nem érinti a nagysebességű, valamint a repülőtéri járatokat.

Rómát kivéve több nagyvárosban a helyi tömegközlekedés is leáll pénteken. A sztrájkban részt vesz a közigazgatási szakszervezetek egy része is. A szakszervezetek a Greta Thunberg meghirdette klímatüntetéshez is csatlakoznak, amely Rómában a belváros utcáin vonul végig.

Az olaszországi városokban szeptember 27-én tartott klímatüntetésen több százezren vettek részt. Most az úgynevezett heringek csatlakozását is várják, vagyis azokat a főleg fiatalok alkotta, baloldali csoportokat, amelyek néhány hete a Matteo Salvini vezette jobboldal ellen rendeznek megmozdulásokat.

Szeptemberben az oktatási miniszter igazolt hiányzást biztosított a klímatüntetésen résztvevő diákoknak, ezt azonban most nem garantálja számukra.

A sztrájk, a tüntetések és a kedvezményes Black Friday bevásárlónap egybeesése, valamint a pénteken visszatérő rosszidő miatt teljes káosz fenyegeti az olaszországi városok működését.