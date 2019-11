A nyilvánosság kizárásával zajlott Soros György és Frans Timmermans találkozója

Ismét vezető nyugat-európai politikusokkal találkozott Soros György és fia. A nyilvánosság teljes kizárásával zajlottak a megbeszélések, melyeken nagy valószínűséggel a migrációs politikáról és a migránskvótákról egyeztettek.

Soros György és Frans Timmermans, a Juncker-féle Európai Bizottság alelnöke legutóbb november 18-án találkozott Brüsszelben. A megbeszélésről, amely Timmermans hivatalos naptárjában is szerepelt, semmilyen beszámoló vagy nyilatkozat nem került ki, a nyilvánosság kizárásával zajlott a megbeszélés.

Az átláthatóságot várják el, mégsem hozzák nyilvánosságra a találkozó témáját

A találkozó bírálói szerint mindez azért is kifogásolható, mert a milliárdos spekuláns és az alelnök is az átláthatóságot várja el mindenkitől. Kettejük találkozója nem ritkaság, nem egészen két hónappal korábban is egyeztettek. Nemcsak Soros György, hanem fia, Alexander Soros is hasonló találkozón vett részt. Az ifjabb Soros Emmanuel Macron francia elnökkel találkozott, idén már másodszor. Timmermansban és Macronban az egyik közös motívum, hogy

mindketten támogatják a nyílt társadalom eszméjét, amelyet Soros György évek óta hirdet.

Palócz André, a Századvég vezető elemzője az M1 Unió28 című műsorában elmondta, „most már két generáción keresztül folytatják Sorosék azt a hagyományt, hogy különböző politikai döntéshozókkal folytatnak egyeztetéseket zárt ajtók mögött”. Véleménye szerint ezzel az a legnagyobb probléma, hogy alapvetően

nem európai érdekeket képviselnek,

hiszen nem is európaiak. Azt kellene megvizsgálni, hogy mit szeretnének megvalósítani a tengerentúli milliárdosok Európában – hangsúlyozta az elemző.

Migrációs politikáról és migránskvótákról lehetett szó

Bár hivatalos tájékoztatást sosem adnak ki a mostani és az ehhez hasonló találkozókról, számos elemzés arról szól, hogy Soros és fia a migrációs politikáról és a migránskvótákról egyeztetett vezető politikusokkal. Az ifjabb Soros mielőtt Macronnal találkozott volna az egyik migrációval érintett balkáni országot is meglátogatta. Ez a látogatás sem kapott publicitást.



Palócz André elmondta, nem véletlen, hogy kikkel találkozik Soros és fia. Egyrészt a migrációs útvonalon található különböző országok vezetőivel tárgyalnak, másrészt, olyan európai uniós döntéshozókkal, mint például Macron vagy akár Timmermans, akikről köztudott, hogy azt vallják,

a migrációval kapcsolatban sokkal nyitottabb politikát kell megvalósítani a jövőben megvalósítani.

A szakértő szerint az ilyen találkozókkal az az egyik legnagyobb probléma, hogy Sorosék úgy ülnek le tárgyalni befolyásos uniós politikusokkal, hogy arra semmilyen felhatalmazást nem kaptak az emberektől.

Nem politikusként tevékenykednek

Párkány Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy Soros György és fia sem politikus. Nincs felhatalmazásuk arra, hogy uniós vezetőkkel tárgyaljanak. Kiemelte, az osztrák államelnökkel is beszéltek egy zöldmegállapodásról, illetve az Európai Unió és az Egyesült Államok kapcsolatairól is tárgyaltak vezető politikusokkal. Arra is felhívta a figyelmet, hogy jelenleg nemcsak személyesen, hanem Soros alapítványain keresztül

a Nyílt Társadalom Alapítványhoz tartozó szervezetek is gyakran próbálnak meg nyomást gyakorolni döntéshozókra.

A mostanihoz hasonló megbeszélések arra világítanak rá – véli Párkányi Eszter –, hogy a hagyományos politikára épülő demokratikus működés változóban van.

A politikusokat felváltják a gazdag üzletemberek

Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója elmondta, a politikusokat fel fogják váltani a Soros Györgyhöz hasonló üzletemberek, az intézményrendszereket pedig a civil szervezetek.

Véleménye szerint ifjabb Soros nyilvánvalóan az apja nyomdokaiba szeretne lépni, és „nem egy pártnak a jelöltje lesz majd az Európai Unióban, hanem a vagyon mentén szerveződő és a civil szervezetekre épülő, politikától külön eső, de arra mégis ható világot szeretné majd irányítani”.

Soros György nemcsak az Európai Bizottságban, de az előző Európai Parlamentben is jelentős befolyással bírt. Egy nyilvánosságra került dokumentum szerint több mint kétszáz európai parlamenti – köztük több magyar – képviselő számított megbízható szövetségesének.

