Igazi politikai sikert ért el Ursula von der Leyen

Az új Európai Bizottságot 461 igen szavazattal 157 nem ellenében 89 tartózkodás mellett megszavazta az Európai Parlament, így december elsején hivatalba léphet az Ursula von der Leyen vezette testület. Az eredmény azt prognosztizálja, amit minden frakcióvezető is elmondott, az esélyt megkapja a bizottság, de abban az esetben, ha az ügyvitel nem lesz megfelelő problémamegoldásban és dinamikában, akkor komoly nézeteltérések is kialakulhatnak a közeljövőben.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: MTI/AP)

A bizottság új elnöke a munkatársait bemutató beszédében úgy fogalmaztatott, a biztosi kollégium Európa új stratégiájáért dolgozik majd. Szólt arról is, hogy

meg kell erősíteni az unió külső határait

annak érdekében, hogy működhessen a schengeni övezet, illetve arról is beszélt, hogy be kell ruházni az unióval szomszédos országokba. Hangsúlyozta: a migráció nem fog eltűnni, továbbra is kihívásként, megoldandó problémaként fog létezni.

Von der Leyen a biztosok bemutatásának legelején, a külügyi főképviselők után említette Várhelyi Olivért, akinek az lesz a feladata, hogy megerősítse Európa jelentőségét a világpolitikában, és jól működő kapcsolatokat építsen a partnerországokkal.

A bizottság megalakulását elsősorban három párt támogatta

Pócza István, az Alapjogokért Központ szakértője szerint a szavazási arányok érdekesek, a jelenlegi bizottságnak nagyobb bizalmat szavazott az Európai Parlament, mint a Juncker-bizottságnak. Kiemelte, nagyon sok támadás érte az Európai Parlament részéről Ursula von der Leyent, hogy hátsóajtós megállapodások eredménye során jött létre a bizottság. Pócza István azonban hangsúlyozza, Von der Leyen az európai jogszabályoknak megfelelően, az állami és kormányfői konszenzus eredményeként lett a bizottság vezetője.

Pócza István szerint érdekes a nemek arányát megvizsgálni az új Európai Bizottságban. Elmondta, az egyik német európai parlamenti képviselő a szavazást követően közösségi oldalán egy bejegyzésben arról írt, hogy az új bizottságban Von der Leyennel együtt összesen

tizenkét nő tevékenykedhet.

Tóth Erik, a Nézőpont Intézet elemzője elmondta, a mostani voksolás speciális volt, hiszen a szavazást megelőzően minden frakcióvezető két-két percben felszólalhatott, hogy közölje saját képviselőcsoportjának álláspontját. A felszólalásokból kirajzolódott, hogy a Renew Europe, az Európai Szocialisták és az Európai Néppárt támogatta a bizottságot, a Zöldek ingadoztak, és a másik két képviselőcsoport, az Identitás és Demokrácia, valamint az Európai Konzervatívok és Reformerek komoly kritikákat fogalmaztak meg Von der Leyennel szemben.

A nem megfelelő ügyvitel komoly nézeteltérést eredményezhet

A Nézőpont Intézet vezetője úgy gondolja, ez az eredmény azt prognosztizálja, amit minden frakcióvezető is elmondott, az esélyt megkapta a bizottság, de abban az esetben ha az ügyvitel nem lesz megfelelő problémamegoldásban és dinamikában, akkor komoly nézeteltérések is kialakulhatnak a közeljövőben. Véleménye szerint az is biztos, hogy a mostani többség a későbbiekben csökkenni fog.

Pócza István elmondta, az Alapjogokért Központ pénteken fogja kiadni egyik anyagát, ami a biztosok értékelését tartalmazza. A vizsgálat során átnézték a biztosok eddigi tevékenységeit, nyilatkozatait. A tanulmányban Ursula Von der Leyennel külön is foglalkoznak.

A kutatási eredményeket figyelembe véve elmondható, hogy Von der Leyennek az elkövetkezendő száz napban nagyon sokat kell tennie annak érdekében, hogy

bizottsága erős maradjon,

mivel Juncker magasra tette a mércét, kommunikációs és szellemi szempontból is uralta az előző bizottságot.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a jelenlegi bizottságban vannak olyanok is, akik már nem első ciklusukat kezdik meg, ilyen Frans Timmermans is, aki az Alapjogokért Központ elemzője szerint a háttérben megpróbálhat Ursula von der Leyen fejére nőni.

A Nézőpont Intézet elemzője szerint komoly politikai teljesítmény a huszonhét, illetve a briteket is ide számolva huszonnyolc különböző tagállami érdeket egymással összeegyeztetni, majd egy olyan bizottsági kollégiumot felállítani, ami az Európai Parlament elvárásait is teljesíti.

Hangsúlyozta, sokaknak sikerült már ezt elérni, de idén olyan politikai helyzet alakult ki, amelynek köszönhetően volt egy intézményi verseny, az Európai Parlament meg szerette volna mutatni, hogy a bizottságot a markában tudja tartani. Tóth Erik kiemelte, az erőskezűség egyik olvasatában kompromisszumkészséget jelent, másik olvasatban pedig az érdekek összeegyeztethetőségét.