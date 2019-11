Magyar Nemzet: Soros személyesen akarta megakadályozni Várhelyi kinevezését

Nemzetbiztonsági információk szerint Soros György személyesen próbálta megakadályozni, hogy Magyarország megkapja az uniós bővítési posztot az új Európai Bizottságban – írta a Magyar Nemzet. A hírek szerint a milliárdos november elején hívta fel az egyik német Soros-szervezet elnökét, és azt a feladatot adta neki, hogy érje el Angela Merkel német kancellárnál, hogy megakadályozza Várhelyi Olivér kinevezését. Az tény, hogy Soros György egy hete Brüsszelbe utazott, éppen azon a napon, amikor a magyar biztosról döntöttek – közölte az M1 Híradója.

„Angela Merkeltől várta a segítséget Soros György” címmel és „A milliárdos akarata ellenére magyar lett a bővítési biztos” alcímmel jelent meg cikk a Magyar Nemzetben. A lap úgy fogalmaz, Soros György minden követ igyekezett megmozgatni annak érdekében, hogy Magyarország ne kaphassa meg a bővítési és szomszédságpolitikai portfóliót.

A lap nemzetbiztonsági forrásból származó értesülései szerint novemberben Soros György felhívta telefonon a Német Külpolitikai Társaság elnökét, Daniela Schwarzert. A milliárdos azt kérte tőle, járjon közben Angela Merkel német kancellárnál azért, hogy ne a magyar biztosjelölt kapja a bővítési és szomszédságpolitikai portfóliót.

Mint írták, Schwarzer közölte a milliárdossal, teljesen kizárt, hogy ennyire direkt politikai tanácsot adjon a kancellárnak. A lap információi szerint Daniela Schwarzer közbenjárása elmaradt, a magyar jelölt, Várhelyi Olivér pedig bővítési biztos lesz.

Nyilvánvalóvá vált, hogy Soros György személyesen áll a magyar biztos elleni támadások mögött – mondta Böröcz László, a Fidesz frakcióvezető-helyettese. Soros György az elmúlt években több vezető politikussal is baráti viszonyt alakított ki Európában.

Időközben fény derült arra is, hogy a milliárdos brüsszeli alapítványának tucatnyi EP-akkreditációval rendelkező lobbistája van, akik szinte hetente találkoztak a Jean-Claude Juncker vezette előző Európai Bizottság képviselőivel. 2017-ben is fogadta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a milliárdost a belga fővárosban. A találkozót furcsa titokzatosság övezte, a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlott.

A milliárdos üzletember 2018 tavaszán és múlt hétfőn is Brüsszelben járt. Akkor is és most is találkozott Frans Timmermansszal, az Európai Bizottság alelnökével, de hogy pontosan miről beszélgettek, azt nem lehet tudni.