Egységet kell mutatnia a CDU-nak a következő hónapokban

A hét végén tartotta idei kongresszusát a Kereszténydemokrata Unió (CDU) Lipcsében, ahol Annegret Kramp-Karrenbauer, a párt elnöke azzal nyitott, hogy a nyugalom helyreállítása érdekében akár távozni is hajlandó. Azt mondta, ha a párt nem olyan Németországot szeretne építeni, amilyet ő felvázol, akkor meg kell beszélni, vagy lezárni a vitákat. Erre azonban nem volt szükség, az elnök beszédét csaknem hat percig tartó taps követte.

Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke (Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan)

A belső viták lezárására, összefogásra és optimizmusra biztatta a német Kereszténydemokrata Uniót (CDU) Markus Söder, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke szombaton Lipcsében, a CDU kongresszusán. Az egyre gyengülő és „állandóan depressziós” Német Szociáldemokrata Pártnak (SPD, amely a CDU–CSU koalíciós társa a szövetségi kormányban) a példája azt mutatja, hogy a választók elfordulnak a folyton csak saját magukkal foglalkozó pártoktól – tette hozzá Markus Söder.

Az SPD-nél pattog most a labda, a pártnak ugyanis november 30-ig kell megválasztania a kétfős elnökséget, és ez dönti majd el, hogy folytatódik-e a nagykoalíció – jelentette ki Kiszelly Zoltán politológus a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Szerinte ha a CDU egy belső harcot mutatott volna meg a kongresszuson, akkor az

a párt gyengeségét közvetítette volna a résztvevők felé.

A kongresszus egyik meglepetése Markus Söder, a CSU elnökének meghívása volt – mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Emlékeztetett, a két pártot nagy múltú együttműködés jellemezte, ám az utóbbi időben bírálatokat váltott ki a CDU és a CSU szövetségében Horst Seehofer, aki a CSU elnöke és egyben Bajorország miniszterelnöke volt tíz évig, sikeresen vezette pártját és Bajorországot, de nem vette észre, hogy a német belpolitika alapjaiban megváltozott, emiatt elmaradtak a meghívások a pártok kongresszusaira. Most azonban meghívták Södert, aki a sajtóhírek alapján ellopta a show-t a CDU elnökétől.

Nem kerültek szóba a fontos kérdések

Pócza István úgy véli, a legfontosabb kérdés, mint például, hogy ki legyen a következő kancellár szóba sem került, a kongresszuson, és ezzel a többi ügyet is gyakorlatilag elnapolták. Szerinte Friedrich Merz, a pártelnök legfőbb párton belüli riválisa is inkább azt a taktikát választotta, hogy egységet kell mutatni a képviselők irányába, és elég, ha majd a jövő évi kongresszuson hozzák meg a végleges döntéseket.

Angela Merkel tavaly lemondott a CDU pártelnöki tisztségéről, és ezzel egy utódlási harcot indított el, amit azzal próbált megoldani, hogy saját emberét, Annegret Kramp-Karrenbauert javasolta a párt élére, aki azonban csak 2 százalékkal nyert Friedrich Merz ellenében a tavaly decemberi kongresszuson. Friedrich Merznek legitim politikai ambíciója van a párton belül, és mivel a CDU bajban van, Merz joggal érezheti azt, hogy új vezetésre van szükség.

Pócza megjegyezte, egyre több felmérés azt mutatja, hogy Annegret Kramp-Karrenbauernek már nem maradt sok hátra a pályafutásából.

Reaktív pozícióba helyezte magát a CDU

A CDU jelenleg egy reaktív pozícióba helyezte magát az SPD-vel szemben, ami abból a szempontból érthető, hogy a CDU-nak áll most legkevésbé érdekében felrúgni a kormánykoalíciót. Ez ugyanis előre hozott parlamenti választásokat vetítene elő Németországban – hangsúlyozta Pócza István. A másik megoldás a kisebbségi kormányzás lenne, ám ez valószínűleg nem működne stabilan a megannyi külső támadássorozat miatt – jegyezte meg.

Kiszelly Zoltán arról beszélt, hogy míg

a CDU-ban a hatalmi kérdés jelenleg nyitott,

addig a CSU, élén Markus Söderrel egy sokkal kényelmesebb politikai helyzetben van. Nemcsak pártelnök, de bajor tartományi miniszterelnökként Horst Seehofer politikai utódja. Neki most nem kell megmérkőznie sem Bajorországban, sem pedig a pártján belül – mondta.

Sokak szerint Söder úgy építi fel magát, mint egy kancellárjelölt, ami pedig azért érdekes, mert hosszú évtizedek óta nem volt bajor kancellár Németországban – emelte ki Kiszelly. Söder a migrációs politikával is elővigyázatos, és a mainstream vonalat követi. A német migrációs politika most annyiban változott, hogy míg eddig 200–220 ezer migránst engedtek be, addig most ez a szám lecsökkent 50–70 ezer bevándorlóra évenként.

Alacsony a CDU támogatottsága

Idén a CDU szinte minden választást elvesztett, a párt szavazótábora jelentősen meggyengült. Angela Merkel német kancellár népszerűsége is folyamatosan csökken, a kormányba vetett bizalom szintén jelentősen meggyengült.

Pócza István megemlítette azt is, hogy a CDU országos választói támogatottsága továbbra is 30 százalék alatt van, így lehet, hogy a pártnak változtatnia kellene eddigi álláspontján, és egy teljesen új pártprogramot kellene kidolgoznia. Az valóban egyértelmű, hogy választást csak úgy tudnak nyerni, ha megőrzik az egységet. Szerinte egy olyan program lenne irányadó a párt számára, amelyben hangsúlyozzák a CSU-val szembeni különbségeket.