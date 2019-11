Rudy Giuliani szerint a háttérből Soros György irányítja a nemzetközi politikát

Soros György irányítja a háttérből a nemzetközi politikát – erről beszélt egy interjúban Rudy Giuliani, New York volt polgármestere, Donald Trump jelenlegi ügyvédje. Többször előkerült már ez a vélekedés az amerikai sajtóban, a liberálisok általában összeesküvés elméletnek tartják. Az biztos, hogy Soros György jelenleg is aktív, a héten Brüsszelben tárgyalt, fogadta az európai baloldal egyik vezetője, a holland Frans Timmermans is – közölte az M1 Híradója.