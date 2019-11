Százan felvonulak, hétezren tiltakoztak ellenük

Weil arra kérte az embereket, hogy álljanak ki a széles körben neonáciként számon tartott Német Nemzeti-demokrata Párt (NPD) tüntetése ellen. Az AP amerikai hírügynökség szerint az NPD felvonulásának célja, hogy megfélemlítse a mozgalmukat bíráló újságírókat.

„Hangosan és egyértelműen mondjuk ki: a szélsőjobboldali agitáció az újságírókkal és a sajtószabadsággal szemben, támadás a demokráciánk ellen” – írta Weil egy Twitter-bejegyzésben.

A hannoveri rendőrség megpróbálta betiltani az NPD tüntetését, de egy bíróság péntek este végül úgy határozott, hogy helyt ad a megmozdulásnak.

Az AP jelentése szerint végül mintegy 100 szélsőjobboldali tüntető jelent meg az NPD felvonulásán, miközben ezrek vonultak fel – Weillel együtt – Hannover belvárosában a sajtószabadságért, és hogy támogatásukról biztosítsák az újságírókat.

Heiko Maas német külügyminiszter egy Twitter-bejegyzésben reagált a történtekre.

In #Hannover kann man sehen, was deutschlandweit gilt: Die Neonazis und Angstmacher, die gegen JournalistInnen hetzen, sind in der Minderheit. Danke an alle, die heute friedlich gegen diesen unwürdigen Aufmarsch protestieren. #H2311

— Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 23, 2019