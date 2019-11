Tüntetésen tiltakoztak Bihács lakói, amiért nem zárták be a környék befogadóközpontjait

Tüntetésen tiltakoztak a bosznia-hercegovinai Bihács lakói, mert az ígéretekkel ellentétben mégsem zárták be a környék befogadóközpontjait. A demonstrálók azt mondják: csak azt akarják, hogy ne zaklassák őket és ne törjenek be a házaikba. Egyelőre nem tudni, hogy a hatóságok miért nem kezdték el a túlzsúfolt táborok bezárását, pedig a maguk által szabott határidő pénteken lejárt. Közben már nemcsak Bosznia-Hercegovinában érezhető az újabb migrációs hullám, a magyar határ közelében fekvő településeken is egyre több illegális bevándorló várakozik, Magyarkanizsán péntekre már válságstábot is összehívtak – hangzott el az M1 Híradójában.