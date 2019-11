Dánia szigorít: újra ellenőrzik a határt Koppenhága és Malmö között

Kedd óta több ponton is ellenőrzi a határt Dánia. Megállítják az autókat és a kamionokat, többet át is vizsgálnak. Így próbálják elejét venni, hogy bűnözők jussanak be az országba. Az egyik ilyen ellenőrzőpont a svédországi Malmőt a dán fővárossal összekötő híd koppenhágai oldalán van. Dánia a két schengeni ország közti ellenőrzés visszaállítását azzal indokolta, hogy az elmúlt időszakban számos erőszakos bűncselekményt követtek el olyan emberek, akik Svédországból léptek be Dánia területére – közölte az M1 Híradója.