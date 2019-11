Von der Leyen felkérte Johnsont, hogy delegáljon tagot az újonnan alakuló Európai Bizottságba

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság megválasztott elnöke hivatalos felkérést küldött a brit miniszterelnöknek, amelyben arra kérte Boris Johnsont, delegáljon egy vagy több brit uniós biztosjelöltet a munkáját hamarosan megkezdő új bizottságba – közölte Dana Spinant, az új Európai Bizottság szóvivője szerdán.

(Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

Ursula von der Leyen levelében arra kérte Johnsont, lehetőleg női nevek is szerepeljenek a javasolni kívánt biztosjelöltek között. A megválasztott elnöknek ugyanis továbbra is az a célja, hogy az újonnan alakuló bizottságban fele-fele arányban legyenek jelen a férfiak és a nők.

„Az új Európai Bizottság azt szorgalmazza, hogy minden kormány nőt is jelöljön a biztosi pozícióra. Ez lesz az álláspontunk minden kormány esetében, amelyekkel még tárgyalnunk kell a kollégium tagjainak kijelöléséhez. Von der Leyen arra kérte a brit miniszterelnököt, hogy a lehető leghamarabb reagáljon a kérésre, ugyanis az új bizottság munkájának megkezdéséhez szükség van arra, hogy az Európai Parlament novemberben esedékes plenáris ülésén meg tudják tartani a szavazást” – közölte a szóvivő.

A portfóliókat illetően arról számolt be, hogy az új jelöltek esetében Von der Leyen továbbra is biztosítani fogja, hogy az egyes biztosok rendelkezzenek a területükhöz szükséges kompetenciákkal. Ez a szakmai hozzáértésről, a függetlenségről és az európai meggyőződés fontosságáról is szól – húzta alá.

Nem kaptak hivatalos értesítést az új román biztosjelölt megnevezéséről

Dana Spinant elmondta azt is, hogy a megválasztott Európai Bizottság ez idáig nem kapott hivatalos értesítést az új román biztosjelölt megnevezéséről, azonban az uniós bizottság szoros kapcsolatban áll a román kormánnyal.

Ludovic Orban román kormányfő szerdán közölte, hogy Adina Valean és Siegfried Muresan európai parlamenti képviselők személyében Bukarest két lehetséges jelöltet is javasol a Romániának járó európai biztosi posztra.

Október végén Ursula von der Leyen hivatalosan is biztosnak jelölte Várhelyi Olivért és a francia Thierry Bretont, miután mindkét jelöltet alkalmasnak találta a pozíció betöltésére.

Thierry Bretonnak továbbra is a belső piaci portfóliót szánják

Információk szerint Thierry Bretonnak továbbra is a belső piaci portfóliót szánják.

A megválasztott elnök korábban új jelölteket kért Franciaországtól, Magyarországtól és Romániától is, miután az EP illetékes szakbizottságaiban különböző okok miatt elutasították a három ország első jelöltjét.

Az új összetételű Európai Bizottság az eredeti tervek szerint november elején lépett volna hivatalba, azonban ezt el kellett halasztani. A jelenlegi cél december elseje, noha egyesek szerint ez sem lesz tartható. A csúszás alatt Jean-Claude Juncker jelenlegi elnök és a biztosi testület tagjai maradnak a posztjukon ügyvivőként.