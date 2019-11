A román kormányválság miatt is csúszik az új Európai Bizottság megalakulása

Múlt csütörtök óta ügyvezetőként működik a Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság. A testület mandátuma lejárt, de az új biztosok és a megválasztott elnök még nem tudott hivatalba lépni. A jelöltek listája sem teljes, Romániában a kormányváltás akadályozza a döntést, és mivel egyelőre a britek is maradtak az EU-ban, Nagy-Britanniának is kell küldeni valakit az Európai Unió kormányának tekinthető testületbe – közölte az M1 Híradója.

Folyik a munka az Európai Bizottságban (EB). Jelenleg továbbra is a Jean-Claude Juncker a bizottság elnöke. Az EB mandátuma ugyan lejárt, de az új összetételű bizottság az eredeti tervekkel ellentétben még nem tudott hivatalba lépni.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság november elején kezdte volna meg a munkát, de az Európai Parlament illetékes szakbizottságai a francia, a magyar és a román biztosjelöltet is elutasították.

Franciaország és Magyarország új jelöltjét az Európai Bizottság megválasztott elnöke is elfogadta, de két biztos továbbra is hiányzik a testületből.Az egyik Romániáé. A kormányválság miatt csúszott a jelölés, miközben az államfő szerint a már csak ügyvezető kormány nem is tehetett volna javaslatot. Hétfőn

bizalmat kapott a parlamenttől Ludovic Orban kabinetje,

az új kormányfő pedig már korábban jelezte, hogy lesznek saját jelöltjei.

A másik jelölt az Egyesült Királyságé. Az eredeti tervek szerint nem jelöltek volna biztost a következő Európai Bizottságban, a helyzet azonban megváltozott, Nagy-Británnia nem lépett ki az unióból október 31-én. Ursula von der Leyen, a leendő Európai Bizottság elnöke most már ragaszkodik ahhoz, hogy a britek is jelöljenek biztost a következő bizottságba, akármeddig is maradnak az Európai Unióban.

Brüsszelben már az is felmerült, hogy alakuljon egy hiányos bizottság, mivel átmeneti helyzetről van szó, bár ezzel sokak szerint megkérdőjelezhetővé válnának a bizottság döntései.

A biztosjelöltek meghallgatását a tervek szerint a jövő héten, hétfőtől szerdáig tartották volna,

és bár ez szinte biztosan nem történik meg, az unió vezetése továbbra szeretné, ha december elsején hivatalba léphetne Ursula van der Leyen és testülete.

A Jean-Claude Juncker vezette Európai Bizottság mandátuma ugyan múlt csütörtökön lejárt, de ügyvezetőként mindenki maradt a posztján, hogy fenntartsák a folytonosságot.