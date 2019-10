CNN: Vindman azt állítja, hogy a Trump–Zelenszkij-beszélgetés leiratából törölték az utalást Bidenre

Alexander Vindman, az amerikai Nemzetbiztonsági Tanács szakértője keddi washingtoni képviselőházi meghallgatásán azt állította, hogy a júliusi Trump–Zelenszkij-telefonbeszélgetés leiratából törölték a Bidenre vonatkozó részt – jelentette szerdán a CNN hírtelevízió.

Alexander Vindman amerikai alezredes (Fotó: MTI/EPA/Shawn Thew)

A heves Trump-ellenességéről ismert hírtelevízió meg nem nevezett forrásokra hivatkozott a zárt ajtók mögött tartott meghallgatás részleteinek taglalásakor.

A televízió értesülései szerint Vindman azt mondta a törvényhozóknak, hogy ő személyesen megpróbált változtatni a telefonbeszélgetés később nyilvánosságra hozott leiratán, mert bele akarta illeszteni a beszélgetésnek azt a részét is, amikor szerinte az amerikai elnök Joe Biden–hangszalagok meglétét emlegette az ukrán elnöknek.

Vindman a leiratban másként fogalmazott volna

Vindman állítólagos kísérlete a leirat megváltoztatására sikertelen maradt. A CNN azonban arról nem szólt, hogy mi volt az oka e sikertelenségnek, és nem részletezte azt sem, hogy vajon az Ukrajna-szakértő volt-e az egyetlen a Nemzetbiztonsági Tanács berkeiben, aki kifogásolta a leirat tartalmát.

A vélelmezett szókihagyásról korábban a The New York Times is említést tett, de a Fehér Ház közleményben hangsúlyozta, hogy a szóközhiány nem jelent kihagyott szavakat vagy mondatokat. Maga Donald Trump amerikai elnök is azt hangoztatta, hogy bár nyers leiratot tettek közzé, az mindenben megfelelt a telefonbeszélgetésben elhangzottaknak.

A meghallgatáson Vindman kifejtette, ő a leiratban másként fogalmazott volna, mert Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ugyan kifejezetten megnevezte a Burisma gázcéget – ahol Joe Biden volt alelnök és jelenlegi demokrata párti elnökjelölt-aspiráns fia, Hunter, igazgatósági tag lett apja alelnöksége idején –, ám a beszélgetés nyilvánosságra hozott átiratában csak a vállalat megnevezés szerepelt.

A leirat szövegében voltak apró változtatások

A CNN-nek demokrata párti és republikánus források egyaránt úgy fogalmaztak, a leirat szövegében valóban voltak apró változtatások, de ezek jelentéktelenek voltak.

A Donald Trump amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közötti, júliusban történt vitatott telefonbeszélgetés a központi eleme a demokrata párti képviselők erőfeszítéseinek és vizsgálódásainak, amelyekkel az elnök alkotmányos úton történő elmozdításának eljárását akarják megindítani. Az eljárás megindításához előzetesen szükséges vizsgálatok és az ezek keretében történő meghallgatások most zajlanak a demokrata többségű képviselőház három bizottságában.

A hírszerzési, a külügyi és az ellenőrzési bizottságok a héten két külügyi munkatársat hallgatnak meg, szintén zárt ajtók mögött. Egyikük Christopher Anderson, a külügyminisztérium lemondott ukrajnai különmegbízottja, Kurt Volker tanácsadója volt, de Volker már korábban leváltotta őt. A másik külügyi alkalmazott, akit beidéztek meghallgatásra, Anderson utódja, Catherine Croft.