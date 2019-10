Félő, hogy az EU Líbiának szánt humanitárius segélye a klánok fegyvereire megy majd

Az Európai Unió kétmillió euró humanitárius segélyt juttat a polgárháború által sújtott líbiai polgári lakosság leginkább rászoruló tagjainak, közölte az Európai Bizottság a héten. Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő szerint a kétmillió eurós támogatás Líbia jelen helyzetében csupán kidobott pénz. Eközben az orosz-török együttműködés sikeresnek bizonyult.

Az Európai Unió kétmillió euró, mintegy 660 millió forint humanitárius segélyt juttat a polgárháború által sújtott líbiai polgári lakosság leginkább rászoruló tagjainak, közölte az Európai Bizottság a héten. Az összeg csak csepp a tengerben, mert biztosan nem oldja meg Líbia problémáit, de a cél, hogy segítsen az észak afrikai országban tartani az embereket, mindenképpen méltányolandó – hangzott el az M1 Szemtől szembe műsorában.

Kidobott pénz a kétmillió eurós támogatás

Ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég jogi szakértője elmondta, mivel a líbiai vezetők kihátráltak abból a megállapodásból, ami hotspotokat hozott volna létre, így még mindig függőben van, hogy a támogatás összegét mire használhatják fel.



Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő szerint a kétmillió eurós támogatás Líbia jelen helyzetében csupán kidobott pénz, hiszen ha csak tripoli lakossága körében osztanák szét, akkor is csak egy-egy euró jutna fejeként a lakosoknak, amiből

képtelenség lenne fenntartaniuk magukat.

Éppen ezért nem csodálkozna a szakértő, ha a líbiai kormány elutasítaná a támogatást. Hozzátette, valószínű mégsem ez a forgatókönyv fog megvalósulni, hiszen a polgárháború fenntartásához szükség van a pénzre.

Georg Spöttle véleménye szerint a líbiai helyzet lassan hasonlítani kezd a Szomáliában uralkodóhoz, ahol a segélypénzek eltűntek, egyes klánok fegyvereket vásároltak belőle. A segélyként küldött élelmiszerek pedig a piacon végezték. Hozzátette, fontos lenne, hogy Líbia

egyesíteni tudja olajban gazdag területeit a kikötővárosokkal.

Ez a stratégia azonban még senkinek sem sikerült.

A török menekülttáborokban és Észak-Kelet Szíriában is megmozdult valami. A hallgatólagos, de úgy tűnik hatékony, amerikai és orosz együttműködés eredményeképpen elcsendesedtek a fegyverek a török-kurd konfliktusban. A pesmerga harcosok visszavonultak és lehetőség nyílt egy biztonsági övezet létrehozására, ahová szír menekülteket telepíthet vissza a török állam.

Hatékony az orosz török együttműködés

Georg Spöttle szerint az egyetlen hosszútávú megoldás az a biztonsági övezet lehet, amit Törökország létre akar hozni Észak-Kelet Szíriába. Hozzátette, lényegében Törökország ugyanazt csinálja, amit Izrael is tett a líbiai háborúban, egy pufferzónát hoz létre, hogy kiszorítsa az ellenséges csapatokat. Hozzátette, a kurd szabadcsapatban nem csak szíriai kurdok vannak, találunk iráni, török, iraki és európai harcosokat is, ezeket tömörítették egy még nagyobb egységbe, a Syrian Democratic Forces-ba.

Egy fontos megvalósítása a török és orosz együttműködésnek, hogy ezt a csoportot sikerül a harminc kilométeres biztonsági zónán kívülre szorítani, illetve most sikerült két stratégiailag fontos várost is visszafoglalni, ahová újra bevonult a reguláris szír hadsereg Bassar el-Asszad főparancsnok vezetésével. Ez azért is fontos, mivel több szír is úgy gondolja, hogy a főparancsnok a béke záloga.

Mindeközben a Földközi-tengeren továbbra is taxiztatják a bevándorlókat az NGO-hajók, amelyeket az új baloldali olasz kormány jóvoltából nyitott kikötők várnak Itáliában. ifjabb Lomnici Zoltán elmondta, továbbra is Líbia játszik kulcsszerepet a migránsok taxiztatásának ügyében, köszönhetően annak, hogy direkt összeköttetésben van Olaszországgal és Görögországgal a Földközi-tenger által.

