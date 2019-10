Így reagáltak a világ vezető politikusai al-Bagdadi halálhírére

Florence Parly francia védelmi miniszter a Twitteren azt írta : „Ez egy terrorista korai visszavonulása, de nem a szervezeté. Gratulálok amerikai szövetségeseinknek ehhez a hadművelethez. Folytatjuk szakadatlan harcunkat az Iszlám Állam ellen partnereinkkel.”

Boris Johnson brit kormányfő Twitter-üzenetében azt írta: „Al-Bagdadi halála a terror elleni harcunk fontos pillanata, de a csata még nem ért véget az ördögi Iszlám Állam ellen. Tovább dolgozunk koalíciós partnereinkkel együtt, hogy egyszer s mindenkorra véget vessünk a Daes (az Iszlám Állam arab neve) gyilkos, barbár tevékenységének.”

The death of Baghdadi is an important moment in our fight against terror but the battle against the evil of Daesh is not yet over.

We will work with our coalition partners to bring an end to the murderous, barbaric activities of Daesh once and for all.

