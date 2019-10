Akár tíz százalékos GDP-veszteséget is okozhat Nagy-Britanniának a Brexit

Évente akár ötezer fonttal is csökkenhet valamennyi brit háztartás jövedelme a Brexit következtében. Ez derül ki pénzügyi elemzésekből. Ám az, hogy az Egyesült Királyság mikor lép ki az Európai Unióból, még kérdéses, ugyanis a tagállamok újabb halasztást adtak Nagy-Britanniának.

A kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Neil Hall)

Halmai Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára szerint az ötezer fontos veszteség a pesszimista kiválási modellt tükrözi. Hozzátette, a legfrissebb kutatási eredmények szerint a Brexitet jelentős gazdasági veszteség nélkül nem lehet megvalósítani. Az elemzők több Brexit-pályát is felvázoltak, melyek különböző összegben határozzák meg Nagy-Britannia gazdasági veszteségét. A legveszteségesebb változat a megállapodás nélküli kiválás lehetősége, ami több mint ötezer font sterling veszteséget jelent egy-egy brit háztartás számára – mondta Halmai Péter az M1 Ma este című műsorában.

Nem ismerték a Brexit következményeit

A nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára felhívta arra is a figyelmet, hogy 2016-ban a brit választók úgy vettek részt a Brexit-referendumon, hogy nem ismerték a lehetséges következményeket. Hozzátette: a szavazás egy véleménynyilvánító referendum volt, így a választók nem kötelező döntést hoztak, éppen ezért egyes politikai erők azt szeretnék, ha új referendumot írnának ki, ahol a választók már a kellő információ birtokában tudnák meghozni a megfelelő döntést.



Egyes lelkiismeretlen politikusok saját karrierizmusoktól vezérelve, hamis információkkal próbálták kiprovokálni a Brexit megszavazását, ilyen hamis információnak bizonyult a heti háromszázötven fontos megtakarítás is.

A Brexittel elégedetlen emberek elsősorban a szerkezeti átalakulásból és a globalizációból adódó következményekkel leginkább megterhelt területeken voltak és vannak három és fél elteltével is. A Brexit-pártiak azt remélik, a kiválás után fellendül a bányaipar – mondta Halmai Péter. Hozzátette, a brit kormánynak nem lesz arra módja, hogy a nemzetközi versenyben tönkrement ágazatokat ismét működőképessé tegye. Kiemelte: a kormánynak megfelelő átképzési programokkal, szerkezeti alkalmazkodással kell ezeknek a régióknak a segítségére sietnie.

A brit gazdaság szempontjából fontos a rendezett kiválás

Halmai Péter szerint a brit gazdaság ezer szállal integrálódott Európába. Hozzátette: az új közgazdasági irányzatok számára a térbeliség, a térben elhelyezkedő folyamatok szemlélete fontos. Ebből a szempontból Nagy-Britannia szomszédai az európai kontinensen vannak, ezt a gazdasági kapcsolatot szinte lehetetlen távoli országokra cserélni.

A józan brit politikusok is úgy vélik: gazdasági szempontból fontos, hogy az Európai Unióval pozitív viszonyt kell fenntartani Nagy-Britanniának a kiválás után is.

A Nemzeti közszolgálati Egyetem tanára arra is emlékeztet, hogy a referendum kampányidőszakában az európai tagállamok mérsékelten viselkedtek, és nem szóltak bele a brit folyamatokba. Ezzel legfőképp az akkori miniszterelnök, David Cameron külön kérését teljesítették. A végén, egyes közvéleménykutatási eredményeket látva mégis megszólaltak a tagállamok, Magyarország például kifejezte, a kiválás után is hatékony együttműködési kapcsolatot szeretne fenntartani Nagy-Britanniával, de természetesen annak is örülne, ha végül mégis az unió tagja maradna a szigetország.