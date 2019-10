Salvinit nevezte meg az olasz jobbközép erők új vezetőjeként Berlusconi

Szimbolikus helyszínt választott Matteo Salvini a szombati jobbközép erődemonstrációra Rómában. Az olasz főváros egyik legnagyobb terén, a lateráni Szent János bazilika előtt szólt mintegy 200 ezer emberhez az új baloldali, bevándorláspárti kormány elleni tüntetésen. A tér évtizedekig a baloldal és a szakszervezetek demonstrációinak adott helyet, de az új évezredben már azok is itt jelentek meg, akik be akarták venni Rómát.

Matteo Salvini, a Liga vezetője (Fotó: MTI/EPA/ALESSANDRO DI MEO)

2006-ban Silvio Berlusconi ezen a téren szólította harcba híveit és Beppe Grillo is itt hirdette meg 2013-ban, hogy az Öt Csillag Mozgalom késznek érzi magát a kormányzásra. A 83 éves Berlusconi, részben életkora, részben a jobboldali erőviszonyok látványos átrendeződése miatt már a tüntetés előtt egy nappal Salvinit, a Liga vezetőjét nevezte meg az olasz jobbközép erők új vezetőjeként. A többszörös olasz miniszterelnök veterán politikus

huszonöt év óta először nevezett meg utódot

az eddig általa vezetett koalíció élére. Berlusconi gesztusa azonban nemcsak az olasz belpolitika realitásait tükrözi, hanem iránymutatás a közelgő helyhatósági választásokra is.

Új politikai formáció

A demonstrációt követően Matteo Salvini egy olasz napilapnak adott interjújában egy új formációt nevezett meg, az Olaszok Koalícióját, amely az egységbe forrt jobboldali és jobbközép pártok szövetségét jelenti számára.

Ez egyfajta trendváltást is jelent, hiszen Salvininek már régóta célja volt egy újfajta „irány” létrehozása – erről beszélt Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1 Szemtől szembe című műsorában. Mint mondta, az egyértelmű volt, hogy Salvini szeretné egyre több konzervatív és jobboldali érzelmű szavazó támogatását megnyerni.



Véleménye szerint stratégiai okok állnak a mögött, hogy nem csupán saját pártjára, a Ligára épít, hanem saját személyére is, ezért gyakorlatilag mozgalomként terjeszti ki új politikai formációját. Hozzátette, Salvini gondolkodásmódja jóval a pártok fölött mérhető, de az ellenzéki oldal sem tétlenkedik, a közelgő helyhatósági választások miatt ott is megkezdődtek a csoportosulások.

Belharcot vívott Salvini és Berlusconi korábban

Szomráky Béla Olaszország-szakértő Matteo Salvini és Silvio Berlusconi kapcsolatáról beszélt. Emlékeztetett, a két politikus korábban komoly belharcot vívott egymással, ugyanis Berlusconi nehezen tudta elfogadni azt a tényt, hogy már nem ő a vezetője annak a jobbközépnek, amelyet gyakorlatilag ő hozott létre a 90-es években a Forca Italia létrehozásával.

Elmondta, Berlusconi nehezen vált meg ettől a tisztségtől, de be kellett látnia, mivel folyamatosan csökkent a párt népszerűsége, hogy már Salvini lett a jobbközép vezetője. Megjegyezte, a jobbközép már akkor is létezett, amikor Salvini, a Liga vezetője összeállt az Öt Csillag Mozgalom pártjával, ezzel is megakadályozva, hogy a párt összeálljon a Demokrata Párttal.

Kiemelte, egy tartományi választás teljesen más és sokkal fontosabb Olaszországban, mint például Magyarországon az önkormányzati választás, mivel itt tartományi parlamentekre és kormányokra is szavaznak.

Jelenleg 20 olasz tartományban már a jobbközép vezet,

és a fennmaradó nyolcban, ha nem is tudják teljesen legyőzni az ellenfelet, de további győzelmek várhatók. Összességében elmondható, hogy alsóhangon komoly politikai választások sorozatáról van szó – tette hozzá.

Pócza István úgy véli, a baloldal egy olyan szituációs logika mentén halad, hogy sokkal jobb, ha egy civilnek tűnő szerveződés mögé bújtatják azt a több pártot, amely a jelenlegi helyzetben kirajzolódni látszik. Szerinte ugyanakkor az olaszokat nem lehet megvezetni, mert tisztában vannak azzal, hogy függetlenül attól, hogy hová tartozik a csoport, ugyanazok a politikusok alkotják.

A baloldal átformálása

Arra is felhívta a figyelmet, kérdéses, hogy mennyire lehet majd sikeres az olasz politika baloldalának átformálása. De hasonló folyamat zajlik a jobboldalon is. Az olasz politikára ugyanakkor mindig a több pártrendszer volt a jellemző, ezt mutatják a gyakori előrehozott választások, és nehezebb a kormányalakítás is, mivel nagyon sok a politikai szereplő – mondta.

Rámutatott, nyilván ezek a szereplők most is megmaradnak, de lehet, hogy egy

kétpólusú politikai tömb verseng majd egymással.

Azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy a választók – és Salvini is erre játszik – véleményt is mondhatnak arról, hogy a kormány központi szinten hogyan végzi a tevékenységét, ezért Salvini olyan szimbolikus ügyeket igyekszik felemelni, mint például a gazdasági kérdések és a megszorítások, illetve a migrációs politika – jegyezte meg Pócza.