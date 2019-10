Egyértelműen Matteo Salvini vált az olasz jobboldal vezérévé

Az olasz főváros legnagyobb terén gyűltek össze a hatalomból kiszorított korábbi belügyminiszter támogatói. Salvini szerint az új baloldali olasz kormány – bár korábban tagadta – mégis megnyitotta a kikötőket és beengedi az illegális bevándorlókat. Mindezt Brüsszel, Berlin és Párizs iránymutatása alapján teszik. A jövő héttől több olasz tartományban helyhatósági választásokat tartanak: abban bízik Salvini, hogy ezeken vereséget szenved a baloldal, amibe belebukik a kormány.

Az olasz belügyminisztérium adatai szerint szeptemberben csaknem 2400 migráns érkezett az országba tengeri úton. Ez idén eddig a legmagasabb érték havi szinten. A Matteo Salvini vezette bevándorlásellenes, ellenzéki Liga párt már korábban figyelmeztetett: Giuseppe Conte olasz miniszterelnök második kormányának hivatalba lépése óta

Olaszország ismét egy migránsinvázióval szembesül.

Hogy még erőteljesebben hangot adjanak tiltakozásaiknak, az egyesült olasz jobboldal szombaton – Matteo Salvini korábbi belügyminiszter felhívására – tüntetést szervezett Rómába. Megfogalmazásuk szerint az a céljuk, hogy erőt demonstráljanak a keresztény értékek védelme helyett az európai határok migránsok előtti megnyitásával foglalkozó, Brüsszelben fogant baloldali kormány ellen.

Százezres tömeg tüntetett

Százezres tömeg érkezett délután a tüntetés helyszínére. Az M1 stábjának nyilatkozó résztvevők egységesen azt mondták, le kell váltani a baloldali kormányt. Volt, aki a tarthatatlan migránshelyzetre panaszkodott.

Giorgia Meloni az Olasz Testvérek nevű párt elnöke beszédében azt mondt,: a hazafiak kormányára van szükség a bevándorlás megállításához és, ha szüksége van a falakra, akkor fel kell építeni őket.

Az olasz jobboldal készen áll a kormányzásra

Matteo Salvini arról beszélt, akik valójában alkalmazzák az evangélium és a Biblia tanításait, azok megakadályozzák, hogy a migránsok az embercsempészek kezei közé kerüljenek. A Liga vezetője hozzátette, az olasz jobboldal készen áll a kormányzásra és az Olaszországot tönkretevő jelenlegi kormányerők leváltására.

Az olasz tüntetésekkel párhuzamosan Budapesten, az olasz nagykövetség előtt szervezett szimpátiatüntetést Bayer Zsolt publicista. A résztvevők megtöltötték a Stefánia út azon részét, ahol az olasz külképviselet található.

A felszólalók szerint ugyanúgy, ahogy Orbán Vikor,

Matteo Salvini is az erős nemzetek Európájáért harcol.

A túloldalon pedig „Európa sírásói” vannak, akik fel akarják számolni a nemzetállamokat, behozzák a bevándrolókat és azon dolgoznak, hogy kevert társadalmak legyenek.

„A nemzethez tartozás és a hazaszeretet, a bátorság és az önfeláldozás és a kereszténység is európai értékek és nem engedjük meg senkinek, hogy ezt elvegyék tőlünk” – fogalmazott beszédében Bayer Zsolt. A publicista hozzátette: az erős nemzetek Európájáért harcol Matteo Salvini és Orbán Viktor is.

Matteo Salvini volt olasz belügyminiszter, az ellenzéki Északi Liga párt elnöke és Silvio Berlusconi korábbi miniszterelnök, a Hajrá Olaszország (FI) párt vezetője (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo)

„Európában most az a kérdés, hogy képesek lesznek-e a patrióták megvédeni a hazájukat és a nemzeti identitásukat, vagy győznek az idióták, akiknek bármi jó, csak másképpen legyen” – ezt pedig Bencsik András újságíró mondta beszédében, aki olaszul is üzent a jobboldali tüntetőknek.

Az esemény végén a tüntetők – szolidaritásuk jeleként – egymás kezét fogva hallgatták meg Giuseppe Verdi Nabucco című művéből a Szabadság kórust.

Berlusconi örököseként utalt Salvinire

Silvio Berlusconi, a Hajrá Olaszország elnöke gyakorlatilag örökösének nevezete ki Matteo Salvinit. Berlusconi személyét tekintve továbbra is egy meghatározó politikusról van szó, akire az olaszok is odafigyelnek – mondta el Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 Ma Este című műsorában.



Hozzátéve, bár Berlusconi ellen számtalan bírósági ügy folyt korábban, ennek ellenére stabilan magáénak tudhatja a jobboldali olaszok szimpátiáját.

Hangsúlyozta, azt ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy ma már egyértelműen

Matteo Salvini az olasz jobboldal vezére.

A Liga vezetője jelenleg a legnépszerűbb olasz politikus, aki a felmérések alapján körülbelül 33–34 százalékon áll jelenleg, és akár kormánytöbbséget is szerezhetne egy estleges előrehozott választáson.

Hozzátette, abból már Matteo Salvini is tanul valószínűleg, hogy sem az Öt Csillag Mozgalommal, sem pedig más baloldali pártokkal nem érdemes összefognia.

Tartományi választások lesznek

Arról is beszélt, hogy az elkövetkezendő időszak fontos kampánytémái lesznek a migráció, a szuverenitás és a gazdasági függetlenség kérdései. Ezek azért is fontosak, mert október végén több tartományban is választások lesznek Olaszországban. Megjegyezte, ha ezeken a választásokon az Északi Liga és a jobboldali pártszövetség kerül ki győztesként az már komoly üzenetet jelent majd a baloldal számára.